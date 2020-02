METEO TORINO – SOLE nel WEEKEND, poi arriva qualche nube

OGGI BEL TEMPO E TEMPERATURE PRIMAVERILI

Campo anticiclonico con valori barici al suolo di 1028 hPa, determina un inizio di giornata all’insegna dei cieli sereni sulla città di Torino, salvo locali foschie al primo mattino, ma in rapido dissolvimento. Condizioni meteo che si manterranno stabili e soleggiate anche per quanto riguarda la fascia pomeridiana con temperature massime attese attorno ai +13°C, ovvero 4°C oltre le medie del periodo. Cieli stellati nottetempo, salvo qualche foschia in formazione nelle zone periferiche della città.

DOMANI TEMPO ANCORA STABILE, SALVO LOCALI ADDENSAMENTI

Weekend dal sapore primaverile che proseguirà anche nella giornata di Domenica 16 Febbraio sulla città di Torino; inizio di giornata mediamente soleggiata su tutto il Capoluogo piemontese, salvo locali foschie o addensamenti di tipo basso al primo mattino. Seconda parte di giornata che si manterrà stabile, seppur con nuvolosità in graduale aumento per il sopraggiungere di un debole impulso instabile; assenza di fenomeni.

INIZIO DI SETTIMANA NUVOLOSO, MA SENZA PIOGGIA

Ad inizio settimana, Lunedì 17 Febbraio, su Torino i cieli risulteranno nuvolosi,per gran parte della giornata, a causa del transito di un debole impulso instabile sul Nord Italia; bassa se non assente la possibilità di precipitazioni. Temperature minime attese in aumento per la copertura nuvolosa, mentre le massime subiranno una lieve flessione: valori compresi tra +7°C e +11°C. A seguire condizioni meteo nuovamente stabili con temperature che si manterranno al di sopra delle medie stagionali con massime fino a +14/+15°C.