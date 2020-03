METEO TORINO – STABILITA’ agli sgoccioli, il MALTEMPO torna in città, ecco le previsioni

Maltempo in Sicilia e Calabria, l’instabilità si prenderà presto tutto il centro-sud

In queste ore l’avvicinamento di una perturbazione afro-mediterranea che già nei passati giorni aveva causato blande piogge sulle Isole Maggiori e sul reggino, sta determinando un’acutizzazione della fase di maltempo proprio su alcune regioni del sud Italia, in particolare le aree joniche della Sicilia e della Calabria. Le aree pedemontane del versante jonico della Calabria saranno quelle maggiormente interessate grazie al fenomeno dello stau causato dal richiamo di forti correnti sciroccali. L’instabilità in serata si estenderà verso nord, con neve fino a 300/400 metri sul viterbese e regioni centrali adriatiche, 500/600 metri sul medio-basso Lazio, comunque in progressiva risalita. Condizioni meteo invece stabili a Torino, come vedremo.

PER TUTTI I DETTAGLI SULLE PREVISIONI METEO DI TORINO, CONSULTATE IL NOSTRO SITO.

Previsioni meteo Torino oggi

Nonostante il transito di nuvolosità sulla città di Torino che ha spesso alternato fasi soleggiate ad altre appunto più nuvolose, le condizioni meteo sono comunque rimaste stabili e asciutte. Tale situazione si protrarrà fino ad almeno il termine della serata odierna, in un contesto di temperature comunque pressoché invernali: le minime tornano ad avvicinarsi allo 0 e misurano circa +2°C oggi, seguono massime che non raggiungono neanche i +8°C.

Piogge in arrivo per la serata di domani

La nuvolosità sarà sempre caratteristica della città di Torino in questi giorni che anzi nella giornata di domani giovedì 26 marzo ne riscontrerà un progressivo aumento. Ciò sarà il preludio dell’arrivo di qualche pioviggine nel corso della serata, con fenomeni tuttavia blandi come gli accumuli che ne scaturiranno al suolo. Le temperature si attesteranno ancora una volta pressapoco sui valori odierni, con fisiologiche oscillazioni.