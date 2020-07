METEO TORINO – STABILITA’ agli sgoccioli, tornano i TEMPORALI, ecco le previsioni

Generale stabilità sull’intero territorio nazionale in Italia

Anche nella giornata odierna, così come da un paio di giorni a questa parte, gli effetti dell’Alta pressione di origine afroazzorriana sono apparsi e appaiono piuttosto visibili sulla totalità del territorio nazionale, con cieli in prevalenza soleggiati o al più poco nuvolosi. Qualche addensamento nuvoloso maggiore lo si riscontra soprattutto nelle ore pomeridiane lungo alcuni settori montuosi, ma con generale assenza di fenomeni. Il bel tempo caratterizza dunque l’intera Penisola ed è accompagnato da un clima tipicamente estivo grazie a temperature che si allineano comunque alla media del periodo o lievemente oltre. Tali condizioni meteo hanno fin ora interessato anche la città di Torino, come vedremo.

PER TUTTI I DETTAGLI SULLE PREVISIONI METEO DI TORINO, CONSULTATE IL NOSTRO SITO.

Previsioni meteo Torino oggi

Anche nella giornata odierna sono prevalsi sulla città di Torino gli effetti dell’Anticiclone afroazzorriano che sta avvolgendo l’intera Penisola, ma che nelle prossime ore, inizierà a subire un primo arretramento, sotto i colpi della progressione di un cavo atlantico rapido in arrivo dai quadranti settentrionali. Tale evoluzione al cambiamento è riscontrabile sul capoluogo piemontese mediante l’arrivo di qualche annuvolamento che risulta tuttavia arido di precipitazioni tra il pomeriggio e la serata odierni. Le temperature oscillano su valori di poco superiori alla media, con minime intorno ai +19°C e massime di circa +30°C.

Domani primi disturbi in arrivo?

Nella giornata di domani venerdì 10 luglio sarà ancora più evidente sulla città di Torino soprattutto a partire dal pomeriggio la progressione del cavo atlantico di cui prima in arrivo da latitudini più settentrionali: dopo una mattinata comunque caratterizzata dall’alternanza di fasi soleggiate ad altre più nuvolose, nelle ore pomeridiane sarà possibile l’arrivo di qualche rapido temporale. Trattasi di acquazzoni passeggeri, in grado di scaricare al suolo un accumulo blando. Le temperature infatti potrebbero non subire significative variazioni, se non per un lieve possibile aumento dei valori minimi.