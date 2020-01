METEO TORINO – stabilità nei GIORNI DELLA MERLA ma importanti novità potrebbero arrivare nel mese di FEBBRAIO, ecco quali

Quali evoluzioni per la stagione invernale?

Se fino ad ora il clima in Italia è risultato più mite rispetto la norma invernale, non è detto che nel mese di Febbraio siano escluse le ondate di gelo e neve direttamente dal Polo Nord o dalla Siberia. Nei prossimi giorni definiti i Giorni della Merla in quanto i giorni più freddi dell’anno secondo i detti popolari, anche a Torino avremo condizioni meteo stabili con clima mite. Tuttavia nel corso del mese di Febbraio tutto può ancora succedere. PER TUTTI I DETTAGLI SULLE PREVISIONI METEO DI TORINO, CONSULTATE IL NOSTRO SITO.

Previsioni meteo, 29 Gennaio 2020

Nella giornata di domani troveremo nubi irregolari in transito su tutte le regioni settentrionali ma con precipitazioni sparse solo sulle Alpi di confine, nevose oltre 600-1000 metri. Deboli piogge al mattino su Umbria e Toscana, tempo stabile sulle altre regioni ma con nubi irregolari in transito. Tempo stabile per il resto della giornata con precipitazioni assenti e cieli poco o quasi nuvolosi. Al mattino locali o deboli piogge su Campania, Calabria e isole maggiori, più asciutto altrove. Nelle ore successive fenomeni in attenuazione sui settori tirrenici e isole maggiori. Temperature in lieve calo nei valori minimi, stazionarie le massime.

Modelli meteo: una luce in fondo al tunnel

Il vortice polare risulta ancora piuttosto compatto, di conseguenza le perturbazioni continuano a scorrere su latitudini più settentrionali. Condizioni meteo in gran parte stabili in Italia nei prossimi giorni della settimana e nel corso del primo weekend del mese di Febbraio, attenzione invece a seguire quando i modelli meteo confermano un’ondata di gelo e neve in arrivo per l’Europa centro-occidentale direttamente dal Polo Nord.