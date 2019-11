METEO TORINO – Stabilità ritrovata in città, ma che FREDDO! Possibile arrivo del MALTEMPO, ecco quando

Migliora al nord con ampie schiarite

E’ grazie a un ulteriore spinta verso meridione delle correnti più instabili che sulle regioni settentrionali il tempo è previsto migliorare, condito di ampie schiarite e persino dei rasserenamenti. Si esauriscono dunque gli effetti della perturbazione al nord, dove a seguito dell’ondata di maltempo che l’ha coinvolto nella giornata di ieri, è stato richiesto lo stato di emergenza, precisamente nel Friuli Venezia Giulia. Miglioramento delle condizioni meteo che interessa quest’oggi e non solo anche la città di Torino, come vedremo.

Il maltempo si sposta al centro-sud

Nella giornata odierna grazie proprio all’ulteriore affondo delle correnti instabili e più fresche dai quadranti settentrionali di cui abbiamo parlato in precedenza, il maltempo si è spostato sulle regioni centro-meridionali fin da questa mattina, con instabilità sparsa in Molise e Sardegna occidentale, con qualche rovescio che ha interessato e continua a farlo anche il Lazio, soprattutto il settore pontino. Nel corso della giornata il maltempo si estenderà in tutto il meridione apportando accumuli più o meno omogenei e interessando anche i settori adriatici più meridionali come la Puglia, saltati generalmente dalle piogge a causa della deriva occidentale delle perturbazioni.

Previsioni meteo Torino oggi

La città di Torino con oggi ritrova dopo un po’ di tempo una fase di stabilità, che mancava in città da un po’ di tempo. Le condizioni meteo sono infatti nettamente migliorate in città, dove sono riscontrabili ampie schiarite e persino dei completi rasserenamenti. Che freddo però: questa mattina la temperatura minima ha infatti registrato una temperature inferiore ai +6°C, mentre la massima si aggira attorno ai +13°C.