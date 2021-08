METEO TORINO – Tempo instabile e clima FRESCO con PIOGGE e TEMPORALI anche nella giornata di domani.

Meteo Italia, la situazione

Salve e ben ritrovati dal Centro Meteo Italiano a tutti i cari lettori del Piemonte! Nella giornata di ieri una saccatura depressionaria che dall’Europa nord-orientale si estende fino alla Penisola Italia ha portato acquazzoni e temporali sulle regioni settentrionali e fino a Toscana, Umbria e Marche. Nella giornata odierna l’instabilità raggiungerà anche le regioni centrali e quelle del Sud versante adriatico. Saccatura depressionaria che oltre al maltempo sta portando anche una grossa rinfrescata, con temperature che al Centro-Nord si manterranno per lo più sotto i 30°C. Vediamo ora con maggior dettaglio le previsioni meteo per la città di Torino e il Piemonte.

Meteo Torino oggi

Meteo Torino – Giornata caratterizzata da accentuata instabilità pomeridiana sul Piemonte. Al mattino avremo tempo stabile e asciutto con nuvolosità variabile, salvo isolate piogge sui rilievi alpini. Nel corso delle ore pomeridiane instabilità in aumento con piogge e temporali intensi su Alpi e Prealpi e localmente anche sul resto della regione. Residue piogge durante la serata su tutto il Piemonte e cosi anche durante la notte. Temperature in diminuzione sia nei valori minimi che in quelli massimi e su Torino saranno comprese tra i 17°C e i 27°C. PER ULTERIORI DETTAGLI CONSULTA LE PREVISIONI METEO TORINO.

Meteo Torino domani

Meteo Torino – Anche nella giornata di domani le condizioni meteo su Torino e il Piemonte saranno instabili. Al mattino avremo nuvolosità variabile su tutta la regione con possibili piogge da isolate a sparse. Nel corso delle ore pomeridiane instabilità in aumento con temporali sparsi, a tratti anche anche intensi, su Alpi e Prealpi e temporali isolati anche sul resto del Piemonte. Fenomeni in esaurimento in serata con cieli poco nuvolosi. Temperature per lo più stazionarie sia nei valori minimi che in quelli massimi. Vediamo ora la tendenza meteo per i giorni a seguire.

