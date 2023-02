Meteo Torino – Venti di Favonio attesi domani, con picchi anche di +18/+20 gradi

Condizioni meteo in Italia e a Torino

Salve cari amici del Centro Meteo Italiano! Condizioni meteo per lo più stabili sulla nostra penisola con tempo asciutto, qualche velatura in transito e nubi basse lungo la valle del Po e sulla Liguria; su Torino i cieli risultano pienamente sereni, grazie all’espansione di un campo di Alta pressione di origine azzorriana sul Mediterraneo centro-occidentale che sta portando nelle ultime ore anche un incremento delle temperature. Vediamo nel dettaglio le previsioni meteo per Torino.

Previsioni meteo Torino oggi

Meteo Torino – Queste le previsioni meteo di Torino per oggi 3 Febbraio: le condizioni meteo all’interno della nostra Penisola risentiranno degli effetti della campana anticiclonica e risulteranno pertanto generalmente stabili e asciutte, anche a Torino. Qui si attende ancora bel tempo con cieli sereni e con temperature che non subiranno significative variazioni, risultando al più in lieve aumento nei valori minimi.

Meteo Torino domani

Meteo domani – Nella giornata di domani Sabato 4 Febbraio avremo tanto sole sia al mattino che al pomeriggio su Torino; da segnalare specialmente nel corso delle ore pomeridiane l’attivazione dei venti di Favonio, che potranno portare la colonna di mercurio a toccare i 18-19°C su Torino (e anche fin verso i 20°C in Piemonte nelle zone più basse). Per ulteriori dettagli consulta il meteo Torino. Vediamo infine la tendenza per i prossimi giorni.

Tendenza meteo per il fine settimana

Anticiclone azzorriano sarà irremovibile sul Mediterraneo centro-occidentale nei prossimi giorni, con le condizioni meteo che si manterranno pertanto generalmente stabili e asciutte, in Italia così come a Torino, dove non avremo maltempo nel corso delle ore diurne; da segnalare un guasto tra pomeriggio e sera che porterà poi alla fase gelida dei prossimi giorni. Le temperature, in questo contesto, sono peraltro previste in progressivo calo sia nei valori minimi che, soprattutto, in quelli massimi.

