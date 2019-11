METEO TORINO: Weekend perturbato con molte piogge poi tutto cambierà con l’Anticiclone in arrivo

Previsioni meteo Torino

Correnti atlantiche sempre presenti sul Mediterraneo e con esse anche il Maltempo di ritorno ad iniziare proprio dal nord-ovest e dalle regioni tirreniche. Da qui al prossimo weekend specie sulle regioni tirreniche e al nord Italia arriveranno molte piogge con una circolazione di bassa pressione in formazione sul Mediterraneo e in successivo avvicinamento.PER TUTTI I DETTAGLI SULLE PREVISIONI METEO DI TORINO, CONSULTATE IL NOSTRO SITO.

Previsioni meteo Italia

Maltempo per la giornata di domani sulle regioni nord-occidentali con piogge e temporali con i fenomeni in intensificazione in serata o in nottata specie in Liguria. Neve sull’arco alpino fino a 1000 metri. Condizioni di instabilità al Centro Italia sulle regioni tirreniche con precipitazioni sparse sia nelle ore diurne che in quelle serali. Più asciutto sul versante Adriatico ma con molte nubi a tratti anche compatte. Giornata dal tempo in prevalenza stabile al sud Italia con cieli irregolarmente nuvolosi fin dal mattino e possibili piogge solo sulla Sardegna e sulla Campania, stabile altrove. Fenomeni in attenuazione tra la serata e la nottata. Temperature in aumento eccetto sulle regioni nord-occidentali.

Previsioni meteo prossimo weekend

Anche a Torino le condizioni meteo saranno perturbate nel weekend con piogge diffuse e in attenuazione solo dal tardo pomeriggio o sera della giornata di Domenica 24 Novembre. Il tutto accompagnato tuttavia dal richiamo di correnti caldo-umide e con le temperature oltre la media del periodo. Temperature comprese tra +6°C di minima e +13°C di massima, con ventilazione debole o moderata dai quadranti settentrionali.