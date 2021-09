METEO – Torna l’ESTATE in ITALIA con TEMPERATURE oltre i 30°C e punte sopra 35°C su questi settori

Stando agli ultimi aggiornamenti del modello americano GFS, a partire dalla giornata di venerdì la saccatura atlantica andrà ad erodere il bordo orientale del promontorio anticiclonico e riuscirà a penetrare sul Mediterraneo centro-occidentale. Questo porterà un forte peggioramento delle condizioni meteo sull’Italia , con piogge diffuse ed intense, anche a carattere di rovescio e temporale, sulle regioni centro-settentrionali. Più asciutto invece al Sud, dove non mancheranno comunque degli isolati acquazzoni. Andiamo ora a vedere il comportamento delle temperature in questa seconda settimana di settembre.

Come abbiamo appena accennato, nel corso dei prossimi giorni il promontorio anticiclonico porterà il suo asse sul Mediterraneo centrale e sulla Penisola Italiana, mentre una saccatura atlantica raggiungerà la Penisola Iberica. Tale configurazione barica porterà l’arrivo di un flusso di correnti umide dai quadranti sud-occidentali, con la conseguenza di molte nubi in transito soprattutto nei giorni centrali della settimana. Copertura nuvolosa influenzata anche dall’arrivo del pulviscolo di sabbia dal deserto del Sahara , il quale si comporterà da nucleo di condensazione di nubi. Nonostante i cieli nuvolosi, il tempo si manterrà per lo più asciutto, con delle piogge solo sulle regioni settentrionali. Le temperature si manterranno sopra la media del periodo e di questo ci occuperemo all’ultimo paragrafo. Vediamo ora cosa potrebbe accadere dal punto di vista meteo verso i giorni del weekend.

Salve e ben ritrovati cari amici del Centro Meteo Italiano. Seconda settimana di settembre che inizia con un ritorno all’estate. Un promontorio anticiclonico di matrice africana si trova esteso sul Mediterraneo occidentale portando tempo stabile e soleggiato anche sull’Italia. Nella giornata odierna è infatti prevista una prevalenza di cieli sereni su tutto lo stivale e con caldo in intensificazione, anche se non mancheranno isolati acquazzoni e temporali pomeridiani sui rilievi. Nel corso dei prossimi giorni il promontorio di alta pressione si sposterà verso levante, interessando maggiormente il Mediterraneo centrale e il nostro Paese.

Temperature estive di alcuni gradi sopra la media del periodo

Come detto in precedenza, durante la settimana avremo la rimonta di un promontorio anticiclonico di matrice africana verso il nostro Paese ed una saccatura depressionaria raggiungerà la Penisola Iberica. Questo favorirà il richiamo di aria calda dal continente africano verso il Mediterraneo centrale e la Penisola Italiana portando un aumento delle temperature. Rialzo termico che interesserà prima il Centro-Nord e nella seconda parte della settimana anche le regioni meridionali. Sulle regioni centro-settentrionali il picco dell’ondata di caldo si avrà tra i giorni di martedì e mercoledì, dove sulla Pianura Padana e nelle pianure e vallate interne del Centro si tornerà a sfiorare valori di temperatura di 32-33°C. Sulle regioni meridionali invece l’ondata di caldo si farà sentire soprattutto nella seconda parte della settimana, con picco tra le giornate di venerdì e sabato. In tali giornate verranno raggiunte temperature di 33-34°C su Puglia, Basilicata, Calabria e Sicilia e sui settori orientali di quest’ultima si potranno raggiungere punte di 35-36°C. Come si può vedere torna l’estate sull’Italia con temperature di alcuni gradi sopra la media del periodo.