METEO – Torna la NEVE in ITALIA, imbiancate moltissime città del NORD ecco la situazione

Condizioni meteo in Italia

Salve a tutti e ben ritrovati cari lettori del Centro Meteo Italiano! Con la settimana centrale di febbraio ha fatto ritorno la neve al nord Italia, come vedremo nei prossimi paragrafi. Questo grazie all’approfondimento di un centro di bassa pressione che in questo momento si trova centrato sulle regioni del centro-nord, alimentato da aria nord-atlantica. Nelle prossime ore avremo maltempo diffuso in Italia, con precipitazioni che risulteranno particolarmente intense sui settori meridionali e sulle regioni del nord-est. Ma entriamo nel dettaglio!

Prossime ore maltempo in rotta verso nord-est e sud Italia

Previsioni meteo – La neve, grande assente di questo inizio 2022, ha fatto ritorno in Italia: nel pomeriggio avremo fenomeni a quote collinari sulle regioni del nord Italia: le nevicate insisteranno sulle Alpi tra Lombardia, Trentino Alto-Adige e Friuli dai 500-600 metri. Non mancheranno episodi nevosi anche in Appennino sull’Emilia Romagna fino a quote basso collinari e su Umbria, lazio, Toscana e Abruzzo dai 1100-1300 metri. Forte maltempo anche su Campania, Sicilia e qualche fiocco in Sardegna dai 1100 metri. Fenomeni intensi nelle ore serali anche sulle regioni peninsulari meridionali. Vediamo a seguire la tendenza meteo.

Previsioni meteo per il fine settimana

Tendenza meteo – Verso il fine settimanana si riaffaccerà un promontorio d’alta pressione sul Mediterraneo che condizionerà il tempo meteorologico fino alla giornata di sabato; le temperature dunque subiranno nuovamente un aumento, con valori più consoni alla stagione primaverile. A seguire nel weekend una blanda saccatura di matrice atlantica dovrebbe approdare in italia, determinando un peggioramento delle condizioni meteo. Questo potrebbe risultare più consistente con la giornata di lunedì, con tanto freddo ed un ritorno copioso della neve. Vediamo dunque quanto accaduto nelle scorse ore.

