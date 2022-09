METEO – VIDEO Tornado poco fa nel LAZIO con MALTEMPO verso ROMA, ci sono DANNI. I dettagli

Condizioni meteo in Italia

Salve cari lettori del Centro Meteo Italiano! Maltempo in atto in Italia con condizioni altamente perturbate sulle regioni centrali: il promontorio d’alta pressione di matrice sub-tropicale sta cedendo favorendo l’ingresso di correnti umide da occidente; questo grazie all’abbassamento di una profonda depressione ad ovest della Gran Bretagna. In queste ore i fenomeni più intensi stanno interessando le regioni del centro Italia tra Umbria, Marche, Toscana e Lazio. Temporali a fondoscala anche sull’est lombardo, su Triveneto e sul Friuli. Vediamo i dettagli per la giornata odierna.

Maltempo in atto sulle regioni del centro

Tendenza meteo – In questa giornata vivremo condizioni di forte maltempo e un progressivo calo delle temperature che torneranno ad attestarsi sulle medie del periodo al centro-nord: come già anticipato nel corso delle ore mattutine avremo temporali intensi sulla Lombardia, sulle regioni del Triveneto e sui settori Tirrenici centrali, mentre al sud avremo tanto sole nel corso delle ore diurne. Piogge sparse al pomeriggio ancora su Umbria, Marche, Romagna, con ancora acquazzoni e temporali su Veneto, Trentino e Friuli Venezia Giulia. Dopo una breve pausa in serata, i fenomeni potranno manifestarsi nuovamente al nord Italia sulle regioni del nord, grazie all’insistente azione del flusso umido. La prima decade del mese di settembre, sta alternando fasi più miti a fasi piovose, ma cosa potrebbe accadere nel fine settimana? Andiamo a scoprirlo di seguito.

Verso un weekend tra luci e ombre e temperature in progrssivo calo

Meteo weekend – Anche il fine settimana non sarà esente dal maltempo: la circolazione depressionaria citata pocanzi, continuerà a muoversi verso l’Europa centrale, veicolando le correnti instabili verso il bacino Mediterraneo e verso l’Italia. In questo frangente potremo avere tempo incerto in Italia ed un calo delle temperature anche al meridione. Clima dunque più gradevole entro il weekend su tutta la penisola. Nell’ultimo paragrafo vediamo i dettagli del tornado che si è manifestato poco fa a Civitavecchia in provincia di Roma.

Tornado a Civitavecchia in provincia di Roma

Focus tornado – Una linea di groppo (sistema a multicella di temporali) ha fatto ingresso dal mar Tirreno verso l’entroterra laziale. Un tornado si è sviluppato nella parte più intensa di questo sistema coinvolgendo la città di Civitavecchia nei quartieri settentrionali. Fortunatamente al momento non si segnalano coinvolgimenti di persone, ma sono stati scoperchiati diversi magazzini agricoli che si trovavano sulla traiettoria del vortice. Non si esclude nelle prossime ore la manifestazione di fenomenologia intensa sull’entroterra, dove in queste ore sta piovendo in maniera copiosa. In aggiornamento per nuove informazioni a riguardo.





