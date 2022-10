Meteo – Tornano le piogge in Italia con un anticiclone duro a morire. Ecco le previsioni per le regioni colpite

Situazione meteo attuale

Buongiorno a tutti cari lettori del Centro Meteo Italiano! Alta pressione di matrice sub-tropicale che lascia spazio a qualche infiltrazione umida da ovest, che porterà qualche pioggia nelle prossime 24 ore su Liguria, Piemonte e Valle d’Aosta. Il vasto e profondo vortice di bassa pressione si farà sentire per qualche giorno determinando un parziale peggioramento delle condizioni meteo a nord-ovest, per poi lasciar nuovamente spazio all’alta pressione di espandersi. Di seguito vediamo le previsioni meteo nel dettaglio.

Previsioni meteo per la giornata odierna

Queste le previsioni meteo per oggi 20 ottobre: AL NORD: Al mattino tempo stabile con cieli sereni su tutte le regioni, locali addensamenti su delta del Po e coste liguri. Al pomeriggio non sono attese variazioni con cieli per lo più soleggiati. In serata si rinnovano condizioni di tempo stabile con prevalenza di cieli sereni e qualche velatura in transito al Nord-Ovest. AL CENTRO: Al mattino tempo stabile con prevalenza di cieli sereni, locali nebbie e nubi basse sui settori tirrenici, specie in Toscana. Al pomeriggio ancora tempo del tutto asciutto e cieli soleggiati su tutti i settori. In serata si rinnovano condizioni di tempo stabile con prevalenza di cieli sereni. AL SUD E SULLE ISOLE: Al mattino condizioni meteo stabili con cieli in prevalenza sereni e disturbi da nuvolosità bassa su Puglia meridionale, coste tirreniche e Sardegna. Al pomeriggio cieli per lo più soleggiati su tutte le regioni. In serata tempo asciutto con prevalenza di cieli sereni, avvezione di nuvolosità bassa ancora su Puglia meridionale, coste tirreniche e Sardegna.

Caldo anomalo in vista, ma fino a quando?

Tendenza meteo – Le temperature in questa settimana sono risultate particolarmente elevate per il periodo, grazie alla poderosa avvezione calda dal continente africano; anche nei prossimi giorni i valori di temperatura dovrebbero risultare piuttosto elevati, con anomalie anche di 5-10°C tra regioni centrali ed alture alpine. L’ottobrata dovrebbe prolungarsi secondo i principali modelli matematici anche nella prossima settimana per andare a concludere il mese di ottobre. Mitezza e siccità saranno ancora protagoniste a lungo, mentre delle piogge se ne riparlerà a data da destinarsi. Vediamo infine dove torneranno le precipitazioni in questa breve parentesi perturbata.

Da domani tornano le piogge, i dettagli

La lingua anticiclonica come già previsto si sposterà lievemente verso sud, facendo passare delle infiltrazioni umide che già nella giornata odierna porteranno qualche pioggia sulle Alpi occidentali. Domani 21 ottobre avremo precipitazioni su Piemonte, Valle d’Aosta e Liguria, in estensione tra pomeriggio e sera su Lombardia, Trentino Alto Adige, Veneto e Friuli. Sul resto della penisola avremo condizioni meteo invariate con nuvolosità alta in transito su tutti i settori.

