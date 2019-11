METEO TRIVENETO – ATTENZIONE, forte MALTEMPO con TEMPORALI e NUBIFRAGI in arrivo, accumuli elevati! Ecco quando

Maltempo al nord e al sud

La giornata odierna è stata caratterizzata da una nuova fase di instabilità al nord, che ha coinvolto in realtà pochi settori, tra cui quelli della Lombardia. Questo a causa dei primi spiragli instabili provenienti da una saccatura in discesa dai quadranti nordoccidentali che nella giornata di domani, come vedremo, apporterà forte maltempo. Al sud prosegue la fase di instabilità iniziata ieri con qualche rovescio in Calabria e nel Salento in miglioramento entro serata. Sul Triveneto il tempo rimarrà asciutto fino ad almeno stasera, ma si trova alle porte di un forte peggioramento.

Netto miglioramento delle condizioni meteo al centro

Per quanto riguarda invece le regioni centrali esse hanno assistito nella giornata odierna a un netto miglioramento delle condizioni meteo, condito da ampie schiarite e addirittura da rasserenamenti in molte zone. I cieli infatti fin dalla mattina si sono presentati sereni o poco nuvolosi, mentre sotto il profilo delle temperature esse sono rimaste prettamente fresche dopo il calo registrato ieri, nonostante il ritorno del sole.

Forte maltempo in arrivo domani sul Triveneto

Nella giornata di domani venerdì 8 novembre invece, come accennato in precedenza, una saccatura di origine polare marittima (o, più banalmente, atlantica) farà ingresso nel Mediterraneo centrale, interessando dal maltempo anche il nostro Paese. In particolare le regioni più colpite potrebbero essere sicuramente quelle tirreniche, ma anche quelle nordorientali del Triveneto. In queste regioni non solo tanta pioggia, ma anche tanta neve in arrivo, vediamo da che quota.