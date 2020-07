METEO – TROMBA D’ARIA colpisce la Brianza, in Lombardia: DANNI ingenti, ecco i dettagli

Tromba d’aria si abbatte sulla Brianza

Nella giornata di oggi il maltempo si è abbattuto con grande veemenza sulla Lombardia, con una tromba d’aria che ha provocato diversi danni in particolar modo nella provincia di Monza e Brianza. Secondo quanto riportato da “PrimaLecco.it”, a Bellusco il tetto della scuola media Falcone e Borsellino ha subito gravi danni. Parte della copertura della palestra, infatti, è stata sollevata dal vento e scaraventata sulle tribune dell’adiacente pattinodromo. Inoltre, si segnalano moltissimi alberi e cornicioni caduti.

Tromba d’aria si abbatte sulla Brianza: danni anche ad Arcore e Agrate

Dunque, nelle scorse ore un violenta tromba d’aria ha colpito la provincia di Monza e Brianza, provocando ingenti danni. Nel paragrafo precedente abbiamo evidenziato quanto accaduto a Bellusco, con gli ingenti danni che sono stati riscontrati nella scuola media Falcone e Borsellino. Inoltre, come riportato da “PrimaLecco.it”, un grosso albero è caduto lungo via Resegone, ad Arcore. La tromba d’aria, inoltre, ha scoperchiato parzialmente le case comunali della Ca’ Bianca. Anche ad Agrate si segnalano diversi alberi caduti: in particolar modo una pianta di notevoli dimensioni è caduta nel cortile di una scuola d’infanzia.

Danni anche a Burago, Lesmo e Concorezzo

Dunque, i danni della tromba d’aria che nelle scorse ore si è abbattuta sulla provincia di Monza e Brianza sono stati assolutamente ingenti ed hanno interessato diversi Comuni della Provincia. Secondo quanto riportato da “PrimaLecco.it”, anche a Burgago si segnalano diversi alberi caduti, in particolare uno che ha finito per schiantarsi contro un’automobile parcheggiata in piazza Matteotti. Alberi caduti anche a Lesmo, mentre a Concorezzo la circolazione è stata parzialmente interrotta sulla Monza Trezzo, anche qui a causa di un albero che è stato sradicato dalla tromba d’aria ed ha invaso la strada.