Meteo – Un’ondata di duro maltempo ha investito anche la Campania: tromba d’aria a Battipaglia, ci sono danni. I dettagli

Forte maltempo ha investito l’Italia

Un’ondata di forte maltempo ha investito l’Italia nella giornata odierna a causa di un vortice depressionario situato sul Tirreno settentrionale e innescato dall’affondo di una saccatura di origine polare marittima pilotata ad un minimo di bassa pressione presente in pieno Oceano Atlantico e che segna 965hPa circa. Forti piogge e temporali hanno imperversato soprattutto lungo i settori occidentali, con acqua alta tuttavia a Venezia e non mancando in ogni caso fenomeni intensi e persistenti anche sul versante adriatico, specie nei settori interni di quest’ultimi.

Prossime ore ancora presenti piogge e temporali in Italia

Nel corso delle prossime ore l’afflusso di correnti più umide e instabili di origine polare marittima continueranno a portare i loro effetti, con piogge e temporali che insisteranno su alcune aree dello stivale (scopri quali), mentre un miglioramento è atteso sulle regioni centrali nella seconda parte di serata, con residui e isolati fenomeni. A questo quadro si associa un calo anche sensibile delle temperature, rispetto alle precedenti 24 ore.

Violento maltempo in Italia, danni nel Lazio, ma anche in Campania

Spiccata instabilità ha interessato pertanto la nostra Penisola soprattutto nella prima metà della giornata odierna, con allagamenti e danni anche ingenti che si sono registrati soprattutto nel Lazio. Tuttavia, forte maltempo ha investito nelle scorse ore anche la Campania, con una tromba d’aria che si sarebbe abbattuta a Battipaglia, dove si registrano danni, ma anche allagamenti, come vedremo nel prossimo paragrafo.

Tromba d’aria a Battipaglia, ci sono danni, ma anche allagamenti

Stando a quanto si apprende dal sito “salernotoday.it” nelle scorse ore forte maltempo si è abbattuto in Campania e più precisamente a Battipaglia, in provincia di Salerno, con allagamenti segnalati soprattutto nella zona industriale e nei pressi del cimitero. Una tromba d’aria avrebbe inoltre portato qualche danno all’edificio dell’Inail, che ha visto staccarsi la propria copertura. Sul posto opera comunque la Protezione Civile. Non si registrano, fortunatamente, vittime e/o feriti legati all’accaduto.

