METEO – Un violento NUBIFRAGIO ha flagellato nelle scorse ore l’Oristanese, in Sardegna: ALLAGAMENTI

Maltempo sull’Italia anche quest’oggi

Piogge e temporali risultano protagonisti su alcune zone del Paese anche nella giornata odierna a causa di un flusso di correnti umide in risalita dai quadranti sudoccidentali all’interno del bacino del Mediterraneo, richiamate da un’area depressionaria che centra il suo minimo di bassa pressione sul Mare del Nord. I fenomeni si inseriscono in un contesto climatico pienamente autunnale ovunque, con temperature nella norma o poco al di sotto e localmente colpiscono anche in maniera intensa, provocando disagi, come vedremo nel presente editoriale.

Prossime ore all’insegna ancora del maltempo, ma sul basso versante tirrenico

Nella serata odierna il suddetto flusso di correnti umide rimarrà ancora attivo, ma mentre le condizioni meteo volgeranno verso un miglioramento sui settori centrali, esso innescherà maltempo sul basso Tirreno, con fenomeni in ingresso sul settore tirrenico meridionale, fatta salva qualche eccezione (scopri quale). Sul resto del Paese tuttavia il tempo apparirà relativamente più stabile e asciutto e con clima comunque autunnale.

Forte maltempo anche in Sardegna

Un flusso di correnti umide in risalita dai quadranti sudoccidentali innesca condizioni di maltempo anche sulla Sardegna, specie i settori occidentali. Uno di questi nuclei di maltempo, particolarmente intenso peraltro, ha colpito nelle scorse ore l’oristanese e più precisamente Terralba, dove le condizioni meteo sono e saranno in miglioramento anche nelle prossime ore, stando a quanto prospettano i principali centri di calcolo. Tuttavia, non sono mancate criticità, come vedremo nel prossimo paragrafo.

Strade e scantinati allagati e disagi

Stando a quanto si apprende dal sito “notizie.tiscali.it” le condizioni meteo questo pomeriggio sono apparse piuttosto perturbate in quel di Terralba, nell’oristanese, parte occidentale della Sardegna. I fenomeni, a tratti violenti, sono durati oltre mezz’ora e hanno allagato diverse strade e scantinati che hanno determinato di conseguenza dei disagi soprattutto alla circolazione. Fortunatamente, in ogni caso, non si registrano vittime e/o feriti direttamente o indirettamente legati all’accaduto.

Seguite, come sempre, tutti i prossimi aggiornamenti sull’evoluzione della situazione meteo sull’Italia per le prossime ore e i prossimi giorni sia sul nostro sito che sul nostro canale Youtube, dove vi invitiamo ad iscrivervi.