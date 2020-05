METEO – Una SERIE di TORNADO lascia una scia di DEVASTAZIONE, ci sono anche VITTIME, ecco quanto accaduto negli Stati Uniti

Bel tempo ancora in Italia, qualche annuvolamento al nord

Le condizioni meteo in Italia appaiono ancora generalmente stabili, seppur un fronte nuvoloso sempre più massiccio sta iniziando ad interessare i settori italiani più settentrionali, grazie al passaggio di un flusso umido e instabile che, come vedremo nel prossimo paragrafo, porterà una rapida ondata di forte maltempo. Al momento tuttavia a prevalere è ancora un vasto promontorio anticiclonico questa volta di matrice azzorriana che sta portando sulla nostra Penisola generale bel tempo con clima tipicamente primaverile senza eccessi, talvolta anche gradevole grazie alla ventilazione soprattutto lungo la fascia costiera.

Forte peggioramento in serata

A partire da questa sera e, con precisione, già dal tardo pomeriggio, un fronte instabile farà ingresso sulla nostra Penisola sulle regioni settentrionali, portando le prime piogge sui settori nordoccidentali. Nel corso delle ore successive le condizioni meteo subiranno un forte peggioramento su buona parte del nord Italia, con l’ingresso di locali e violenti temporali anche con grandine che, stando ai principali centri di calcolo, interesseranno alcune aree della Lombardia, del Trentino Alto Adige, del Veneto e del Friuli Venezia Giulia. Questa forte ondata di maltempo sarà accompagnata anche da un calo piuttosto sensibile delle temperature ove esso si manifesta.

Fenomeni meteorologici estremi

In un contesto meteorologico almeno al momento ancora piuttosto tranquillo sull’Italia, con l’Anticiclone delle Azzorre a dominare per intero lo scenario del Mediterraneo con generale bel tempo e clima primaverile sullo stivale, andiamo ancora una volta oltre i nostri confini nazionali e, in questo caso come vedremo, anche continentali, per andare a scrutare quanto invece di estremo accade nel mondo. Le manifestazioni estreme della natura sono ormai all’ordine del giorno, probabilmente anche a causa dell’estremizzazione climatica verso la quale stiamo andando e il cui tema ultimamente è molto dibattuto nella comunità scientifica.