Meteo: veloce raffica di temporali in arrivo su molte zone del Paese. Attenzione alle prossime ore. Le zone più colpite

Meteo: veloce raffica di temporali in arrivo su molte zone del Paese. Attenzione alle prossime ore – Nella giornata odierna nuova accentuazione dell’instabilità pomeridiana su molte zone del paese con rovesci e temporali anche intensi nelle prossime ore. Questa notte alcuni disagi si sono avuti tra Veneto ed Emilia Romagna a causa di piogge e temporali, soprattutto tra rodigino, padovano e ferrarese. Necessari anche alcuni interventi dei Vigili del Fuoco per liberare strade e sotto passi completamente allagati. In queste ore invece sta aumentando l’instabilità a ridosso dei rilievi, in modo particolare nelle zone centrali e meridionali del paese. Cosa attendersi quindi? Piogge e temporali su Umbria, zone interne del centro, Marche, Abruzzo (localmente fin lungo le coste), Molise, zone interne della Puglia e fascia meridionale, Campania interna, Calabria e Sicilia interna. Attenzione, da mettere in conto locali nubifragi o grandinate in modo particolare lungo l’appennino centrale. Situazione localmente instabile anche al nord entro la serata quando locali temporali si potrebbero avere tra alto Piemonte, fascia prealpina lombarda e Liguria. […]