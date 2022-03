METEO – Violenta GRANDINATA colpisce la Spagna, in particolare il Navarra: ci sono DANNI, i dettagli

Piogge tornano protagoniste sull’Italia e localmente anche intense

Un peggioramento delle condizioni meteo aveva coinvolto l’Italia già nella giornata di ieri, quando addensamenti via via più consistenti sono giunti lungo i settori più occidentali del Paese, in particolare sulla Sardegna e sulle Alpi piemontesi, portando localmente anche qualche debole rovescio su quest’ultimi settori. La situazione è andata peggiorando ulteriormente nella giornata odierna: a tornare protagonista è infatti il maltempo, con piogge localmente anche intense sulla Sardegna meridionale.

Maltempo in estensione in queste ore (e nelle prossime)

In queste ore e anche nelle prossime le condizioni meteo, mentre sono migliorate sulle aree Alpi piemontesi, le piogge stanno continuando a colpire la Sardegna, localmente anche in maniera intensa sulle aree sudorientali. Ma non è finita qui: lo spostamento della perturbazione verso il settore nordafricano sta causando e causerà ancora nelle ore a venire l’estensione del maltempo in un’altra regione del nostro Paese (scopri quale).

Violenta grandinata si abbatte sulla Spagna

La perturbazione attualmente attiva sulla nostra Penisola è stata determinata dall’avanzamento di una vasta area depressionaria di origine nordatlantica in arrivo dai quadranti nordoccidentali. La stessa, nella serata di ieri, ha portato qualche effetto anche sulla Penisola iberica e in particolare sulle aree più settentrionali della Spagna: una violenta grandinata avrebbe infatti colpito la regione del Navarra, provocando qualche danno come vedremo nel prossimo paragrafo. PER TUTTI I DETTAGLI SULLE PREVISIONI METEO DI PAMPLONA, CONSULTATE IL NOSTRO SITO.

