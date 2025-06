Meteo – Violento maltempo con nubifragi si è abbattuto nelle scorse ore in Sicilia: disagi anche in autostrada

Maltempo in azione su parte del Paese

Nella giornata odierna si assiste ancora alla formazione di piogge e temporali soprattutto nel corso del pomeriggio sulle aree più interne dello stivale, dove i fenomeni appaiono anche localmente intensi e a carattere di nubifragio. Risulta invece più stabile e asciutto sulla fascia costiera e immediato entroterra, dove le temperature appaiono peraltro piuttosto estive, allineate alla media di riferimento.

Prossime ore verso un miglioramento, ma in un contesto ancora perturbato

Nel corso delle prossime ore le condizioni meteo progrediranno verso un miglioramento sullo stivale, sia pure in un contesto ancora perturbato in particolare sulla Sicilia, dove un vortice depressionario insisterà innescando ancora piogge e possibili temporali. Sul resto del Paese si assisterà invece ad una maggiore stabilità, con schiarite quantomeno parziali in avanzamento e cieli perlopiù sereni o poco o parzialmente nuvolosi.

Violento maltempo in Sicilia nelle scorse ore

E’ proprio la Sicilia ad apparire tra le regioni maggiormente colpite dal maltempo quest’oggi, con fenomeni localmente anche intensi e a carattere di nubifragio. Allagamenti diffusi si sono registrati in particolare tra Augusta e Lentini, nel siracusano (PER TUTTI I DETTAGLI SULLE PREVISIONI METEO DI SIRACUSA, CONSULTATE IL NOSTRO SITO), con inevitabili disagi alla viabilità. Quest’ultimi, avrebbero coinvolto anche l’autostrada, come vedremo nel prossimo paragrafo.

Disagi anche sulla Siracusa-Catania

Stando a quanto si apprende dal sito “lasicilia.it” i disagi a causa del maltempo intenso si sarebbero riversati anche sull’autostrada Siracusa-Catania, recando problemi soprattutto al transito nelle gallerie, con alcuni automobilisti costretti ad accostarsi aspettando un miglioramento delle condizioni meteo. Fortunatamente, in ogni caso, non si registrano vittime e/o feriti legati direttamente o indirettamente all’ondata di maltempo in corso.

Non dimenticate di iscrivervi al nostro canale Youtube!

Seguite, come sempre, tutti i prossimi aggiornamenti sull’evoluzione della situazione meteo sull’Italia per le prossime ore e i prossimi giorni sia sul nostro sito che sul nostro canale Youtube, dove vi invitiamo ad iscrivervi.