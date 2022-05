METEO – Violento MALTEMPO con PIOGGE provoca ALLAGAMENTI e DISAGI in Sicilia; CHIUSA una strada, i dettagli

Maltempo si posiziona al centro-sud

Si è aperta da ormai diversi giorni una fase perturbata, con le condizioni meteo che all’interno della nostra Penisola appaiono ancora mediamente perturbate: se, inoltre, fino a ieri è stato principalmente il centro-nord al centro dell’instabilità, nelle ultime ore è soprattutto il centro-sud ad osservare l’avvento di piogge e occasionali temporali. Tuttavia la perturbazione si sta spostando verso est, da cui si manterrà comunque attiva una circolazione secondaria instabile, in grado di portare ancora maltempo sull’Italia nei prossimi giorni.

Frana in Valle d’Aosta

Nonostante il maltempo non appaia così intenso in molti casi sulla nostra Penisola, con i fenomeni che solo localmente risultano intensi, non sono mancati disagi e frane dovute alle avverse condizioni meteo. In particolare qualche giorno fa, una frana avvenuta in Valle d’Aosta e più precisamente a Gaby avrebbe reso necessaria la chiusura di una strada. Nella giornata odierna disagi simili si sarebbero segnalati in Sicilia, come vedremo nel presente editoriale.

Allagamenti e disagi in Sicilia

La transizione della perturbazione verso est ha fatto sì che la goccia fredda presente ad alta quota investisse direttamente le regioni centro-meridionali, dove non a caso si situa il cuore del maltempo. I fenomeni localmente sono risultati anche intensi in particolare sulle Isole Maggiori e quindi anche in Sicilia, dove si sono verificati diversi allagamenti e disagi ad essi connessi stando a quanto si apprende dal sito “gds.it“. Ma le criticità non si sarebbero esaurite qui, come vedremo nel prossimo paragrafo. PER TUTTI I DETTAGLI SULLE PREVISIONI METEO DI PALERMO, CONSULTATE IL NOSTRO SITO.

Chiusa strada statale all’altezza di Scillato

Stando sempre al medesimo sito citato in precedenza, il violento maltempo avrebbe reso impraticabile anche la Strada Statale 643 “Di Polizzi” all’altezza di Scillato, nel palermitano, a causa di una frana che ha portato fango e detriti ad occupare la carreggiata. Si interverrà per rimuovere i detriti solo una volta che cesserà il maltempo, stando sempre a ciò che emerge. E pertanto, presumibilmente durante la prossima settimana, dal momento che piogge e qualche possibile temporale sono previste in regione anche nella giornata di domani domenica 8 maggio.

