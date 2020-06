METEO – Violento TEMPORALE si abbatte a Caserta e provincia, in Campania: diversi ALLAGAMENTI e tanti disagi, i dettagli

Nuova giornata di maltempo in Italia

Quella che si sta profilando è una nuova giornata di maltempo in Italia, l’ennesima di questo giugno che si sta mostrando piuttosto perturbato, soprattutto se relazionato agli ultimi che hanno interessato non solo la nostra Penisola, ma l’intero bacino del Mediterraneo, che nelle ultime due settimane è stato letteralmente bersagliato dagli affondi instabili. Continuano a fluire correnti più fresche e umide provenienti sia dall’area balcanica che dai quadranti nordoccidentali che sono responsabile della formazione di violenti temporali che interessano lo stivale soprattutto nel corso del pomeriggio.

L’estate fatica a partire quest’anno

La partenza dell’estate 2020 non è stata sicuramente stellare ed è tutt’ora ben lontana dai valori ai quali siamo stati abituati nel corso degli ultimi anni, grazie alle numerose rimonte dell’Alta pressione di matrice spesso sub-tropicale, che tendeva ad avvolgere l’Italia fin da giugno se non da maggio in alcune annate. Ma in un anno già strano come questo, probabilmente nulla ci deve più stupire e le prime due settimane di estate meteorologica (che, come ogni anno, inizia il 1° giugno) sono risultate piuttosto perturbate soprattutto al centro-nord, anche se isolati rovesci anche a carattere sparso hanno interessato (come oggi) di tanto in tanto anche il meridione.

Temporali in sviluppo sulle zone interne del Paese, duramente colpito il casertano

La fase più instabile della giornata odierna l’Italia la sta riscontrando proprio nel corso del pomeriggio, grazie al calore immesso in atmosfera da parte dell’irraggiamento solare, che è un ottimo combustibile per lo sviluppo dei temporali sulla dorsale appenninica ed aree adiacenti, qual ora scorresse in quota aria più fresca e instabile. La nostra Penisola è dunque disseminata di temporali in formazione, alcuni dei quali colpiscono localmente in maniera molto dura: è il caso infatti del casertano, dove si sono segnalate delle criticità a causa di un forte acquazzone accompagnato da attività elettrica intorno all’ora di pranzo.