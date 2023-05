Meteo – Vortice afro-mediterraneo atteso per inizio settimana con piogge intense e venti di burrasca

Maggio ancora dinamico, attesa una nuova settimana piovosa

Buona domenica e ben ritrovati a tutti i cari lettori del Centro Meteo Italiano! Gli ultimi aggiornamenti dei modelli matematici confermano la tendenza meteo che vi abbiamo mostrato la scorsa settimana. Anche nel corso della prossima settimana una lacuna barica insisterà sul bacino del Mediterraneo, condizionando il tempo sull’Italia. La vasta lacuna barica favorirà la genesi di diverse depressioni al suolo, portando a più fasi condizioni di maltempo sull’Italia con piogge abbondanti ed ancora rischio nubifragi.

Vortice afro-mediterraneo in arrivo ad inizio settimana

Meteo in nuovo peggioramento ad inizio settimana con condizioni di forte maltempo. Un minimo di bassa pressione in formazione nella giornata di lunedì tra il Canale di Sicilia e la Tunisia tenderà a risalire lentamente verso il basso Tirreno, portando una nuova ondata di maltempo. Secondo l’ultima simulazione del modello europeo ECMWF, tale ciclogenesi potrebbe raggiungere un valore barico sino a 986-987 hPa quando risalirà nel corso della notte tra lunedì e martedì sul basso Tirreno. Se tale simulazione verrà confermata si tratterebbe di una depressione insolitamente profonda per il periodo e per un certo verso eccezionale. Nella giornata di martedì la bassa pressione si porterà sul centro Italia, dove tenderà gradualmente ad indebolirsi. Oltre ai valori di pressione anomali per il periodo che potrebbe raggiungere la ciclogenesi, è atteso anche un trasporto intenso di vapor d’acqua con valori previsti inusuali secondo l’indice EFI, quindi carburante per la ciclogenesi e per la fenomenologia associata.

Lunedì forti piogge al sud, dalla sera anche su parte del centro poi martedì nuovamente al Nordest

Al momento esistono ancora delle incertezze sulla esatta evoluzione della bassa pressione, ma la sua risalita verso nord porterebbe comunque ad un’intensa ondata di maltempo nella giornata di lunedì al sud e Sicilia con piogge abbondanti e rischio nubifragi. Al momento i fenomeni più intensi sembrerebbero attesi tra Sicilia occidentale, Calabria tirrenica, Cilento e Campania dove gli accumuli pluviometrici giornalieri potrebbero localmente raggiungere se non superare i 100 mm, specie sull’Isola. Piogge che dalla sera si estenderanno anche a Lazio, Abruzzo e nottetempo anche al resto del centro ed Emilia-Romagna. Martedì la ciclogenesi si porterà sulle regioni centrali, dove la giornata risulterà diffusamente instabile, con piogge e temporali ancora sui settori tirrenici del sud, Sicilia. Tempo in peggioramento anche al nord, specie regioni orientali con piogge diffuse. Previsti anche venti di burrasca e mareggiate, vediamo ulteriori dettagli nella prossima pagina.

CONTINUA A LEGGERE​

Attesi venti fino a 100 km/h al sud

Non solo piogge e rischio nubifragi, ma sono attesi anche forti venti. La ciclogenesi in rapido approfondimento, accentuerà il gradiente barico orizzontale sull’Italia, attivando forti correnti a rotazione ciclonica. Lunedì attese raffiche oltre i 50 km/h al sud ed Isole con punte fino a 100 km/h sulla Sicilia, Calabria tirrenica e Campania, sul Salento ed Appennino centrale fino a 70-90 km/h, mentre sul resto d’Italia la ventilazione risulterà meno sostenuta, seppur in rinforzo. Martedì forti venti attesi anche al centro e regioni di Nordest con raffiche di Bora fino a 100 km/h, mentre la ventilazione potrà raggiungere gli 80-100 km/h ancora su Calabria, Sicilia e Salento. Forti venti anche sull’Appennino Ligure-Toscano con punte di 100-110 km/h. Mareggiate attese sulle coste ioniche di Puglia e Basilicata, Calabria tirrenica ed Sardegna occidentale con onde previste fino a 4-6 metri. Rimanete aggiornati!

Non dimenticate di iscrivervi al nostro canale Youtube!

Meteo – Seguite, come sempre, tutti i prossimi aggiornamenti sull’evoluzione della situazione meteo sull’Italia per le prossime ore e i prossimi giorni sia sul nostro sito che sul nostro canale Youtube, dove vi invitiamo ad iscrivervi.