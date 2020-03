METEO – VORTICE CICLONICO in azione fra poche ore sull’ITALIA: torna la NEVE, ecco dove

Marzo si è presentato con il maltempo

Il mese di marzo e con esso anche la primavera meteorologica, sono subentrati già da svariati giorni e fin qui non ce n’è stato uno in cui l’Anticiclone ha controllato l’Italia. Al momento è en plein per marzo, con 6 giorni di maltempo su 6 sulla nostra Penisola, anche se chiaramente le piogge hanno colpito diverse regioni nell’arco di questi giorni. Importante sarà capire se il mese continuerà su questa falsa riga o se, come è probabile che avverrà, l’Anticiclone tornerà padrone del Mediterraneo: sull’argomento approfondiremo maggiormente all’interno di un apposito editoriale.

Piogge localizzate sulle regioni centro-meridionali, meglio al nord

Al momento il maltempo sta colpendo in maniera estremamente localizzata alcune aree delle regioni centro-meridionali, soprattutto le zone interne. Occasionalmente i fenomeni risultano e sono risultati anche intensi soprattutto in Umbria e nelle prossime ore l’instabilità potrà assumere un carattere più diffuso, soprattutto lungo la Calabria tirrenica. Tempo invece in miglioramento sulle regioni settentrionali dopo le piogge di ieri sera e delle prime ore di questa notte.

Vortice ciclonico si attiverà nel Mediterraneo, portando nevicate sul versante adriatico

Un vortice ciclonico si attiverà nel corso delle prossime ore nel cuore del Mediterraneo, alimentato da correnti più fredde di origine nordatlantiche che saranno responsabili peraltro di un calo delle temperature e conseguentemente anche della quota neve. Nel corso della giornata di domani sabato 7 marzo in particolare, nevicate interesseranno l’Appennino centrale a quote intorno gli 800/1100 metri, come mostrato dalla cartina messa di fianco a corredo del corrente editoriale. Gli accumuli che ne risulteranno tuttavia, saranno piuttosto deboli.