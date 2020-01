METEO – VORTICE POLARE verso una nuova chiusura, proseguo INVERNALE a un bivio, i dettagli

Come sarà il proseguo di febbraio?

La domanda che in molti tra addetti ai lavori e non si stanno facendo sicuramente è se l’ondata di freddo artico in arrivo potrebbe essere una svolta per le sorti dell’inverno per il nostro Paese, e di conseguenza, come sarà il proseguo di febbraio. A questa domanda cercheremo di dare una risposta sulla base degli indici stratosferici e sullo stato di salute del vortice polare previsto a tutte le quote.