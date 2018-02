Meteo Week End, freddo e neve in arrivo sull’Italia. Da domenica fiocchi anche al Sud, con neve sui rilievi dell’Appennino centro-meridionale

Meteo Week End, freddo e neve in arrivo sull’Italia. Da domenica fiocchi anche al Sud – Le condizioni meteo attese sulla nostra Penisola per questo fine settimana saranno caratterizzate da instabilità diffusa ed un marcato calo della quota neve dapprima al Centro-Nord e successivamente lungo l’arco appennico meridionale nella giornata di domenica. Già in queste ore i fiocchi stanno raggiungendo le pianure di Friuli, Veneto ed Emilia-Romagna con fiocchi che continueranno a cadere fino alle ore pomeridiane. Il maltempo tenderà a spostarsi anche al Centro con neve in Toscana fino a quote di 2/300 metri e oltre i 5/600 metri altrove. Apporti abbondanti sull’Appennino centrale specie sui settori occidentali dove oltre i 1000 metri sono attesi oltre 20/30 cm di neve. La giornata di domani su questi settori sarà invece caratterizzata da un generale miglioramento del tempo grazie ad una temporanea rimonta dell’anticiclone, mentre instabilità e neve insisteranno questa volta al Centro-Sud dove i fiocchi cadranno fino a 5/600 metri di quota.