Meteo week end: intenso peggioramento in arrivo al Nord, ultimi giorni di caldo al Centro-Sud – Il week end che stiamo attraversando in questo momento sarà caratterizzato nella giornata odierna, sabato 21 luglio 2018, da tempo generalmente instabile sulle regioni settentrionali: inizialmente risultano interessate sin dalle prime ore di questa mattina le aree alpine e prealpine con temporali anche di forte intensità, grandinate ed improvvisi colpi di vento. Nel corso della serata alcune aree pianeggianti di Piemonte, Lombardia, Veneto e Romagna potranno essere interessate dall’improvviso sviluppo di fenomeni convettivi di breve durata, ma localmente caratterizzati da fenomeni estremi in primis grandinate. Bel tempo e sole prevalente sul resto della Penisola, ma con possibilità di sporadici piovaschi tra le regioni di Lazio, Toscana e Umbria per il transito di nuvolosità alta e compatta. Il caldo continuerà comunque ad interessare le regioni meridionali con umidità relativa al suolo in aumento.