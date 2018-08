Meteo week end: sull’Italia persistono temporali sui rilievi localmente in estensione a coste e pianure. Scopri i dettagli nell’editoriale

Meteo week end: sull’Italia persistono temporali sui rilievi localmente in estensione a coste e pianure – La blanda circolazione instabile che in queste ore sta interessando la nostra Penisola, determinerà anche in questo fine settimana che già stiamo vivendo la formazione di attività temporalesca diffusa su molte regioni del Centro e del Sud, in estensione ai relativi settori costieri nel tardo pomeriggio-sera. Anche nella giornata di oggi, sabato 18 agosto 2018, persisteranno fenomeni convettivi sparsi su bassa Toscana, Umbria, Abruzzo, Lazio, Molise, Campania, Basilicata e Calabria e si presenteranno localmente molto intensi a partire dalle aree sub appenniniche. La disposizione di dai quadranti orientali di deboli correnti in quota favorirà l’interessamento successivo delle pianure di queste regioni, mentre sui settori costieri adriatici prevarranno maggiori schiarite salvo locali o brevi rovesci.