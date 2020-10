METEO WEEKEND – A breve torneremo nella morsa del MALTEMPO! Gli ultimi dettagli

Nubi e piovaschi residui attualmente sull’Italia

Dopo una prima metà del mese di Ottobre marcatamente instabile e piovoso, questa seconda metà si sta manifestando in maniera più soleggiata e stabile: stamattina le nubi basse hanno fatto da padrone sui golfi meridionali e sulle zone interne e pianeggianti del centro-nord. Attualmente i cieli sono per lo più sereni su gran parte delle regioni , con una debole cumulogenesi sui settori Appenninici. Questi cumuli in formazione potranno dare adito a deboli piogge e rovesci sulle zone pedemontane, più intensi e diffusi su Calabria e Sicilia. Grazie al contributo dell’aria sub-tropicale, i fenomeni nel corso della settimana avranno difficoltà a formarsi, a causa dell’aumento dei valori di pressione e geopotenziali attesi specialmente tra mercoledì e giovedì. Analizziamo nel dettaglio la tendenza meteo settimanale.

Tendenza per la settimana sole e temperature gradevoli

La settimana sarà caratterizzata dalla risalita di un promontorio d’alta pressione di origine sub-tropicale a partire dai paesi Iberici; quest’area di alta pressione, si sposterà gradualmente verso i settori orientali (e quindi sull’Italia) sospinta da una strutturata saccatura nord-atlantica in approfondimento fin sulle coste del Portogallo. Di conseguenza sulla nostra nazione avremo un aumento della stabilità atmosferica con nebbie nelle zone pianeggianti e forti escursioni termiche. Questo periodo (che risulterà piuttosto transitorio) si prolungherà fino alla giornata di Venerdì quando il tempo inizierà a peggiorare a partire dalle regioni settentrionali. Il trend termico risulterà in rialzo, con valori massimi di temperatura fino a 21-23°C sulle regioni centro-meridionali e minime in diminuzione; al sud Italia grazie ad un incremento delle correnti calde in quota, le temperature massime tra giovedì e venerdì potranno raggiungere i 24-26°C con locali valori ancora più elevati. Successivamente l’ampia struttura altopressoria perderà di integrità e farà incursione una saccatura d’aria atlantica che apporterà condizioni di maltempo diffuso. Questa fase meteo, potrebbe inaugurare un periodo di maltempo prolungato secondo alcuni modelli matematici.

Meteo weekend: attenzione ad una nuova perturbazione

Secondo le emissioni modellistiche attuali, la pioggia potrebbe far ritorno in maniera copiosa specialmente al settentrione. Tra giovedì 22 e venerdì 23 Ottobre la nuvolosità aumenterà gradualmente sulla penisola, poi da venerdì sera le piogge potrebbero iniziare a manifestarsi a partire dal nord-est con estensione a Lombardia, Emilia Romagna, Veneto, Trentino Alto Adige e Friuli Venezia Giulia. Tempo più perturbato sulle regioni centrali fra Sabato e Domenica, con piogge in ingresso dal Tirreno su Toscana e Lazio (complice la ventilazione occidentale). Grazie al contributo d’aria fredda in quota, potrebbero tornare anche grandinate e nevicate a quote medie in montagna. Sull’andamento del resto del mese permane ancora un certo margine di incertezza.