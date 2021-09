METEO – WEEKEND a DOPPIA FACCIA, tra il SUPER CALDO AFRICANO e il violento MALTEMPO con possibili NUBIFRAGI

Tempo generalmente stabile sulla nostra Penisola

Si assiste oggi a condizioni meteo decisamente migliori rispetto a quanto osservato nei passati giorni dove, nonostante la prevalente stabilità, comunque non sono mancate isolate eccezioni di maltempo soprattutto nelle aree interne della Sicilia. Nella giornata odierna si osservano invece condizioni atmosferiche stabili praticamente ovunque, con temperature ancora gradevoli, per effetto di un Alta pressione in risalita a causa del posizionamento di un’area depressionaria sulla Penisola iberica, dove il maltempo sta portando diversi problemi.

Correnti atlantiche in avvicinamento

Tuttavia, il campo di Alta pressione che nella giornata odierna ha subìto un rinforzo provocando condizioni meteo di generale stabilità, è destinato a portare i suoi effetti sulla nostra Penisola ancora per una manciata di ore. La progressione di correnti depressionarie provenienti proprio dal settore iberico infatti, sarà responsabile di un primo peggioramento sull’Italia a partire da domani sabato 25 settembre, con aumento della nuvolosità e arrivo delle prime piogge, come vedremo nel prossimo paragrafo.

Primi disturbi di maltempo in arrivo per domani

L’Anticiclone dunque si mostrerà in ritirata già da sabato 25 settembre, con le condizioni meteo che andranno peggiorando a partire dalle regioni nordoccidentali, con nuvolosità via via più consistente e possibilità di qualche primo rovescio nella seconda parte di giornata stando a quanto si prospetta dai principali centri di calcolo. Tuttavia questo non sarà altro che il preludio dell’arrivo di un peggioramento ben più intenso proprio su questi settori, come vedremo nel prossimo paragrafo.

