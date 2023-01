Meteo – Weekend al via con momentanea rimonta dell’anticiclone, ma domani è atteso un nuovo peggioramento

Meteo Italia, la situazione sinottica

Buon weekend e ben ritrovati a tutti gli affezionati lettori del Centro Meteo Italiano! Situazione sinottica caratterizzata da un flusso principale perturbato ondulato ed in transito mediamente al di sopra del 45°N, assumendo una componente Nordoccidentale tra Balcani e Mediterraneo centro-orientale. Un promontorio anticiclonico è in momentanea espansione dalla Penisola Iberica con il suo asse diretto verso il Mediterraneo centrale, dove ritroviamo valori barici al suolo livellati attorno ai 1025 hPa. In tale contesto l’Italia sarà quindi protetta dall’onda anticiclonica, ma nel corso della prossima settimana sono attesi freddo e neve.

Weekend al via con l’alta pressione, salvo qualche disturbo

Weekend al via con tempo mediamente stabile sull’Italia, grazie ad un campo barico alto e livellato attorno ai 1025 hPa. La giornata odierna trascorrerà quindi stabile e con ampie schiarite sull’Italia, salvo qualche residuo disturbo sul medio-basso Adriatico e Calabria tirrenica. Foschie e banchi di nebbia al mattino sulla Pianura Padana. Nubi medio-alte in aumento nella seconda parte di giornata con deboli fenomeni nottetempo in arrivo tra alta Toscana e Liguria di levante.

Meteo in graduale peggioramento da domani

Anticiclone che avrà vita breve sull’Italia. Già nel corso della giornata di domenica verrà infatti eroso dal flusso umido Atlantico, con meteo in peggioramento su parte d’Italia. Avremo infatti molte nubi di passaggio da nord a sud con deboli precipitazioni sul medio-alto Tirreno e settori alpini. Dalla sera deciso peggioramento al Nordest e versante tirrenico con fenomeni diffusi, nevosi sulle Alpi a partire dai 1000-1300 metri in calo sin verso i 600-800 metri sui settori centro-orientali.

CONTINUA A LEGGERE





Prossima settimana invernale sull’Italia con neve anche a bassa quota

L’Inverno tornerà finalmente sull’Italia nel corso della prossima settimana. L’anticiclone si defilerà in pieno oceano Atlantico, lasciando aperta la strada alle fredde correnti polari in discesa sin verso il bacino del Mediterraneo. La prossima settimana vedrà l’Italia attraversata da una serie di impulsi freddi, responsabili di condizioni meteo invernali, specie al centro-nord, con tante neve in arrivo su Alpi ed Appennino. Possibili episodi nevosi a bassissima quota su parte del nord. Seguite i prossimi aggiornamenti per tutti i dettagli!

Non dimenticate di iscrivervi al nostro canale Youtube!

Meteo – Seguite, come sempre, tutti i prossimi aggiornamenti sull’evoluzione della situazione meteo sull’Italia per le prossime ore e i prossimi giorni sia sul nostro sito che sul nostro canale Youtube, dove vi invitiamo ad iscrivervi.