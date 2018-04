Weekend sotto il segno dell’anticiclone in Italia: condizioni meteo primaverili con stabilità e clima mite da Nord a Sud.

Meteo WEEKEND: anticiclone dominante con clima mite e stabile su tutta ITALIA – 06 aprile 2018 – Condizioni meteo in miglioramento su tutta Italia in vista del weekend con il ritorno dell’anticiclone che già oggi porta stabilità e clima mite da Nord a Sud: non sono attese infatti precipitazioni di rilievo, con il sole che splenderà quasi incontrastato e le temperature che torneranno a salire. La situazione meteo non cambiaerà neanche, come detto, nell’ormai prossimo weekend, con l’anticiclone che continuerà a proteggere l’Italia: tempo stabile e soleggiato quindi, salvo qualche innocuo addensamento sparso specie sui rilievi. Temperature man mano sempre più miti, con punte anche oltre i +20°C. Attenzione però che si tratterà solamente di una breve parentesi: l’anticiclone e con esso stabilità e clima mite, lasceranno presto spazio ad una nuova pertubazione attesa tra domenica e lunedì. Condizioni meteo in peggioramento dunque sull’Italia alla fine del weekend, con domenica che vedrà la nuvolosità iniziare ad aumentare e le prime piogge bagnare specie la Sardegna e poi dalla serata anche le regioni peninsulari occidentali. […]