METEO WEEKEND – Aria ARTICA in arrivo con conseguente CROLLO delle TEMPERATURE e NEVE a bassa quota. TENDENZA

Robusto anticiclone sull’Europa centro-occidentale

Buongiorno e ben ritrovati cari lettori del Centro Meteo Italiano. Attuale situazione sinottica che mostra un vasto campo di alta pressione tra Europa centro-occidentale e Mediterraneo, con valori massimi di pressione al fino a 1035 hPa. Condizioni meteo dunque stabili in Italia con prevalenza di cieli sereni su tutte le regioni, ma anche nebbie e foschie in Pianura Padana. Temperature in lieve calo su tutti i settori che vanno ad avvicinarsi a quelle medie del periodo.

Tempo stabile anche domani ma con peggioramento dalla serata

Nella giornata di domani l’alta pressione tenderà a cedere sull’Europa centro-occidentale e il Mediterraneo, mentre un nuovo anticiclone è in rimonta in Atlantico con valori di pressione al suolo fino a 1040 hPa ad ovest delle Isole Britanniche. Tempo ancora stabile in Italia per gran parte della giornata con cieli soleggiati da Nord a Sud e nebbie in Pianura Padana anche persistenti. Ma a partire dalle ore serali e nella notte un fronte instabile arriverà sull’Italia centro-settentrionale portando molta nuvolosità in transito ed anche piogge su Liguria, Sardegna, Lazio, Toscana, Umbria, Emilia e Friuli. Tempo stabile al Sud anche in serata con prevalenza di cieli sereni. Le temperature tenderanno a diminuire su tutto il Paese, con valori in media e localmente anche poco al di sotto della media del periodo.

Tempo instabile al Centro-Sud tra giovedì e venerdì

Tra le giornate di giovedì e venerdì il robusto anticiclone con valori di pressione al suolo intorno ai 1040 hPa si sposterà sulle Isole Britanniche. Un vortice depressionario di origine artica scenderà dalla Scandinavia verso l’Europa orientale e piloterà un fronte freddo che interesserà anche la Penisola Italiana. Peggioramento meteo nella giornata di giovedì con precipitazioni sparse soprattutto su regioni tirreniche e Isole Maggiori. Nella giornata di venerdì, con l’arrivo dell’aria fredda di natura artica da nord-est, i fenomeni interesseranno soprattutto il Sud e le regioni adriatiche con neve anche a quote basse. Vediamo di seguito la possibile tendenza per il weekend.

