Meteo weekend – Aria di Primavera nel fine settimana, ma attenzione al colpo di coda invernale

Situazione sinottica attuale

Ben ritrovati cari amici del Centro Meteo Italiano! La nostra penisola è alle prese con un vasto promotorio d’alta pressione che si estende trasversalmente tra basso Atlantico e Mediterraneo centro-occidentale. Contestualmente alle alte latitudini europee troviamo una serie di minimi depressionari. Correnti più umide interesseranno così il Nord Italia nelle prossime ore portando molte nuvole e anche deboli precipitazioni sparse, soprattutto sull’arco alpino. Di seguito vediamo le previsioni meteo nel dettaglio.

Previsioni meteo per la giornata odierna

Meteo oggi – Queste le previsioni meteo per oggi 24 Marzo: AL NORD: Al mattino tempo asciutto ma con cieli nuvolosi su tutte le regioni, deboli piogge possibili su Liguria e Alpi occidentali. Al pomeriggio ancora molte nuvole con deboli piogge sulle regioni di Nord-Ovest e sull’arco alpini, più asciutto altrove. In serata si rinnovano condizioni di tempo asciutto con nuvolosità irregolare in transito, pioviggini possibili su Liguria e Friuli Venezia-Giulia. AL CENTRO: Al mattino tempo asciutto ma con nuvolosità in transito sui settori tirrenici e maggiori schiarite lungo l’Adriatico. Al pomeriggio nessuna variazione con nubi sparse alternate a schiarite. In serata si rinnovano condizioni di tempo asciutto con nuvolosità irregolare in transito, deboli piogge possibili sulla Toscana. AL SUD E SULLE ISOLE: Al mattino tempo asciutto con nubi sparse e schiarite su tutte le regioni. Al pomeriggio nessuna variazione con tempo stabile e cieli sereni o poco nuvolosi ovunque. In serata si rinnovano condizioni di tempo asciutto ma con nuvolosità in aumento su tutte le regioni.

Fine settimana spaccato in due: ecco i dettagli

Meteo weekend – Tempo pienamente stabile nella giornata di sabato, che dovrebbe vedere il transito di una blanda saccatura in quota al nord-est; particolare attenzione al Triveneto dove avremo piogge e acquazzoni localmente anche a carattere di temporale. Al centro-sud il beltempo si manterrà fino alla giornata di Domenica, quando avremo una perturbazione atlantica più organizzata con peggioramento meteo ad iniziare dalle regioni del Nord Italia. Dato l’ingresso comunque piuttosto stretto non sembrano previste gradi cumulate almeno al Nord-Ovest.

Prossima settimana con calo termico e maltempo al centro-sud

Ultimi aggiornamenti dei modelli che mostrano l’ingresso di aria più fredda sul Mediterraneo centrale all’inizio della prossima settimana. Possibile neve sulle Alpi fino a quote basse, specie sui versanti settentrionali e settori di confine. Aria fredda che raggiungerà poi il resto della Penisola con possibili nevicate a quote medio-basse anche lungo l’Appennino, specie settori orientali. Temperature in calo con valori anche di 4-6 gradi al di sotto delle medie del periodo.

