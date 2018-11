METEO WEEKEND: aria fredda in arrivo con piogge e neve fino a quote medio basse

Assaggio invernale in Italia in questo weekend: aria fredda in arrivo, con piogge ma soprattutto neve fino a quote medio basse.

Cambio di circolazione in vista del weekend: arriva il freddo



L’anticiclone che fin qui ci ha tenuto compagnia ha ormai iniziato ad abbandonare il Mediterraneo, lasciando spazio ad un generale peggioramento del meteo che sarà sensibile specie nel weekend in Italia. Con l’alta pressione che ormai sta prendendo possesso della Scandinavia, l’aria fredda che scorre sul suo bordo orientale punterà dritta verso le medie latitudini, dove sono attese anche piogge e soprattutto neve fino a quote medio basse. Per il weekend ormai alle porte, le condizioni meteo sull’Italia saranno caratterizzate da un generale calo delle temperature, che potrebbero crollare anche di 10°C, così come dal tempo instabile con precipitazioni sparse. Le piogge, unite al freddo, riporteranno sulla nostra Penisola la neve, con fiocchi attesi a quote medio basse.

Assaggio invernale nei prossimi giorni con anche neve a quote medio basse

Peggioramento meteo nelle prossime ore in Italia, con il weekend che vedrà il primo vero assaggio invernale. Ci attendiamo un sensibile calo delle temperature le quali scenderanno anche di 2/3°C sotto le medie del periodo, con dunque una variazione anche di 7/8°C. Non solo freddo, perché l’interazione di quest’aria con un minimo di bassa pressione in transito nei pressi della Sicilia porterà condizioni meteo instabili soprattutto al Sud Italia durante il weekend. In particolare sabato 17 novembre sono attesi fenomeni soprattutto su Isole Maggiori e Calabria ma anche lungo l’Adriatico dalla Romagna alla Puglia. La neve farà la sua comparsa sull’Appennino anche sotto i 1000 metri specie su quello settentrionale.