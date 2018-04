Weekend di tempo stabile sull’ Italia nella giornata di Venerdì e di Sabato, qualche disturbo in quella di Domenica.

METEO WEEKEND: bel tempo in Italia e clima tipicamente primaverile nella giornata di Sabato, qualche disturbo in più in quella di Domenica – 11 Aprile 2018 – Dall’ inizio della stagione primaverile si alternano brevi rimonte anticicloniche e il bel tempo con le perturbazioni atlantiche e le piogge anche di forte intensità, meteo weekend all’ insegna della spiccata variabilità? Procediamo per ordine: in questi giorni infatti l’ ennesima perturbazione di matrice nord-atlantica è in azione sull’ Europa centro-occidentale determinando condizioni di maltempo su molti paesi tra cui anche l’ Italia. Nevica in Spagna, Francia e sulle Alpi fino a quote medio-basse e piove intensamente sul Piemonte, Liguria e Lombardia. Tempo perturbato anche nella giornata di domani poi l’ affondo della depressione sul nord-Africa determinerà la rimonta di un promontorio di alta pressione sull’ Italia nella giornata di Venerdì e in quella di Sabato con le temperature che saliranno sensibilmente specie al centro e al sud Italia. Nella giornata di Domenica invece l’ avvicinamento della depressione dal nord-Africa determinerà qualche nota d’ instabilità in più con piogge e rovesci possibili su gran parte della penisola specie durante le ore pomeridiane.

[…]