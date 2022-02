METEO WEEKEND – Blanda saccatura in transito porta molte NUBI ed anche qualche PIOGGIA e NEVE, vediamo dove

Tempo stabile e soleggiato in Italia grazie all’anticiclone

Buongiorno e ben ritrovati cari amici del Centro Meteo Italiano. Robusto campo di alta pressione sull’Europa centro-occidentale con massimi pressori sul Mediterraneo vanno a garantire condizioni meteo stabili sulla Penisola Italiana. La giornata odierna vedrà infatti prevalenza di cieli sereni su gran parte dell’Italia, ma anche dei disturbi da nuvolosità bassa tra Liguria, Toscana e Pianura Padana portata dalle correnti sud-occidentali ma senza fenomeni associati. Temperature in ulteriore aumento, specie al Centro-Sud, fino a 6-8 gradi al di sopra delle medie del periodo, con clima gradevole nelle ore centrali della giornata.

Alta pressione inizia a cedere da domani con qualche pioggia al Nord

Nella giornata di domani l’alta pressione sul Mediterraneo inizierà a cedere, permettendo l’arrivo di una blanda saccatura, con un calo dei geopotenziali in quota ma con valori di pressione al suolo ancora elevati. Graduale peggioramento delle condizioni meteo dunque sulle regioni settentrionali, con molta nuvolosità in transito e nella seconda parte della giornata anche precipitazioni sparse in arrivo, con neve fino a quote basse sulle Alpi e a quote medie sull’Appennino settentrionale. Tempo più asciutto tra Lombardia e Piemonte orientale. Il Centro-Sud si troverà ancora protetto dall’alta pressione, dove troveremo quindi ancora prevalenza di cieli sereni.

Weekend con molte nuvole ed anche qualche pioggia al Centro-Sud

Nel corso del weekend la blanda saccatura proverà a spostarsi verso sud-est ma si troverà ostacolata da pressioni molto alte al suolo, con circa 1035 hPa tra Balcani ed Europa orientale. Quindi l’Italia centro-meridionale vedrà condizioni meteo instabili nel corso del weekend ma senza fenomeni significativi. Nella giornata di sabato avremo molta nuvolosità in transito su gran parte del Paese, ma con poche precipitazioni. Residui fenomeni ancora tra Piemonte ed Emilia Romagna al mattino con neve fin quasi in collina, pioviggini sulle regioni adriatiche con fiocchi sui rilievi fino a quote medie, mentre sarà asciutto altrove. Nella giornata di domenica qualche pioggia potrebbe interessare le regioni tirreniche, il Sud e le Isole Maggiori, ma con fenomeni comunque per lo più isolati e di intensità debole o al più moderata. Temperature comunque in diminuzione su tutta la Penisola, con valori in linea con le medie del periodo.

