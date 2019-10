METEO – WEEKEND caratterizzato dalla lotta tra il MALTEMPO e l’ANTICICLONE in ITALIA, tutti i dettagli

La goccia fredda, responsabile del maltempo sia della giornata di oggi, che quello che si verificherà sulle aree tirreniche del sud in quella di domani venerdì 25 ottobre, si sposterà durante il fine settimana ancora verso sud, interessando principalmente i settori nordafricani, con condizioni di intenso maltempo. Come vedremo però, gli effetti di questa goccia sul suolo italiano saranno duri ad esaurirsi, con qualche rovescio residuo ancora riscontrabile sul nostro territorio.

La giornata odierna è iniziata sin dalle prime ore con un forte peggioramento meteo a partire dai quadranti nordoccidentali italiani, con accumuli di pioggia fino a 90 millimetri nel torinese e 70 ad Imperia. L’instabilità si è successivamente estesa sul resto del nord, ad eccezione del Friuli Venezia Giulia e del Veneto centro-orientale e sui settori tirrenici centrali, interessando la Toscana e in questi minuti anche il Lazio. Un fronte perturbato sta interessando da questo pomeriggio le zone occidentali della Sicilia, in particolar modo quelli del trapanese, con rovesci localmente anche intensi.

Durante il prossimo fine settimana, la goccia fredda andrà a posizionarsi sul Canale di Sicilia, coinvolgendo i settori nordafricani dal forte maltempo. Qualche rovescio residuo si verificherà però ancora sui settori jonici della Calabria e della Sicilia stessa, sia per quanto riguarda la giornata di sabato 26 che per quella di domenica 27 ottobre, almeno per la Trinacria. Le temperature qui resteranno su valori tipicamente autunnali, in linea con le medie del periodo o leggermente al di sotto.

Migliora sul resto del Paese, nebbie al nord?

Il posizionamento della goccia fredda sul Canale di Sicilia favorisce, grazie al suo moto ciclonico, una risalita di correnti calde e stabili di origine africana sui settori italiani centro-settentrionali, con tempo in netto miglioramento. I cieli risulteranno infatti prevalentemente soleggiati o poco nuvolosi. Qualche nebbia potrà generarsi nelle valli e in Pianura Padana, aree note per la formazione di questo tipo di fenomeno, comunque in diradamento entro la mattinata stessa. Temperature che subiranno un leggero rialzo soprattutto nei valori massimi in tutto il centro-nord.