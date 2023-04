Meteo – Weekend centrale di Aprile col maltempo: l’allerta della Protezione Civile

Situazione meteo in atto

Salve e buon Sabato cari lettori del Centro Meteo Italiano! L’attuale situazione sinottica mostra l’azione di un vortice depressionario centrato sul golfo Ligure che porta precipitazioni sparse sulle regioni del centro per stamattina. In particolar modo le regioni Tirreniche vedranno molte piogge, anche a carattere temporalesco nel corso di questo 15 Aprile e come vedremo il bollettino di Vigilanza rimarca la possibilità di fenomeni insistenti su queste ultime. Di seguito, entriamo nel dettaglio di quanto accadrà da quest’oggi.

Previsioni meteo per oggi: avvio di weekend perturbato

Meteo oggi – Queste le previsioni meteo per oggi 15 Aprile: Al Nord: Al mattino tempo stabile con cieli poco o irregolarmente nuvolosi, salco isolati fenomeni sul Friuli e sui settori alpini con neve oltre i 1200-1600 metri. Al pomeriggio precipitazioni sparse su Liguria, Friuli e sui settori alpini e appenninici con neve a quote medie. In serata tempo più asciutto con nuvolosità alternata a schiarite. Al Centro: Al mattino piogge e acquazzoni sparsi con possibili temporali sui settori tirrenici e più asciutto sui settori adriatici, neve in Appennino oltre i 1200-1400 metri. Al pomeriggio insiste il maltempo con acquazzoni, temporali e neve sui rilievi, più asciutto ancora sulle coste adriatiche. In serata residui fenomeni sparsi con neve oltre i 1400-1500 metri. Al Sud e sulle Isole: Al mattino tempo instabile con piogge e acquazzoni sparsi su Sardegna e settori tirrenici, variabilità asciutta altrove. Al pomeriggio migliora sulla Sardegna, instabilità in aumento altrove con maltempo diffuso. In serata tornano le piogge sulla Sardegna, migliora altrove con residui fenomeni sui settori tirrenici.

Ancora instabilità per domenica

Meteo weekend – Ancora maltempo nella giornata di Domenica 16 Aprile, quando il vortice di bassa pressione avrà ormai raggiunto le regioni meridionali della nostra penisola: su queste ultime insisterà fino alla giornata di Lunedì, apportando condizioni perturbate in maniera prolungata. Nelle ore serali di domani saranno possibili fenomeni piuttosto intensi sui settori Adriatici, complice la ritornante ciclonica che porterà precipitazioni intense tra Marche e Abruzzo (coadiuvate dall’effetto stau). Possibili nevicate abbondanti su queste regioni a quote di media montagna. Vediamo infine il bollettino di Vigilanza della Protezione Civile.

CONTINUA A LEGGERE.

Allerta meteo del Dipartimento di Protezione Civile

In vista dei fenomeni attesi per la giornata odierna, il Dipartimento Nazionale di Protezione Civile ha emanato il seguente bollettino di Vigilanza:

“Precipitazioni:

– da sparse a diffuse, anche a carattere di rovescio o temporale, su Lazio e Campania, con quantitativi cumulati moderati fino a puntualmente elevati sui settori costieri di Lazio meridionale e Campania settentrionale;

– da isolate a sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, sul resto del Centro-Sud, con quantitativi cumulati deboli, fino a moderati su settori interni di Abruzzo e Molise, Basilicata occidentale e Calabria settentrionale tirrenica.

Nevicate: al di sopra dei 1300-1400 m su settori appenninici centrali, con apporti al suolo da deboli a moderati. ”

Non dimenticate di iscrivervi al nostro canale Youtube!

Seguite, come sempre, tutti i prossimi aggiornamenti sull’evoluzione della situazione meteo sull’Italia per le prossime ore e i prossimi giorni sia sul nostro sito che sul nostro canale Youtube, dove vi invitiamo ad iscrivervi.