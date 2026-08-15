Meteo – Weekend di Ferragosto con caldo ancora intenso, ma attenzione anche ai temporali

Situazione sinottica
Situazione sinottica caratterizzata dalla presenza defilata dell’Anticiclone delle Azzorre sul vicino Atlantico e di un promontorio di matrice subtropicale sul bacino del Mediterraneo centrale, separati da una lieve ansa ciclonica in quota situata tra Regno Unito e Penisola Iberica. Sull’Italia la pressione è livellata attorno ai 1015 hPa con caldo ancora intenso, ma non mancheranno disturbi a ciclo diurno.
Meteo Ferragosto: caldo in tutta Italia, ma non mancheranno dei temporali
Giornata di Ferragosto caratterizzata da una mattina stabile e soleggiata su tutta l’Italia, salvo qualche disturbo nel cuneese. Nel corso del pomeriggio acquazzoni e temporali ( consulta l’allerta meteo) prenderanno forma lungo l’Arco Alpino, zone interne di Sardegna e Sicilia, Salento e localmente sull’Appennino. Soleggiato lungo le coste ed in pianura. Diffuso miglioramento serale con fenomeni in progressivo riassorbimento. Stellato nottetempo. Caldo ancora intenso con punte massime di +37/+38°C tra Toscana, Umbria, Lazio e zone interne della Sardegna, +35/+36°C sulla Pianura Padana e restanti zone interne del centro-sud.
Domenica estiva con calo intenso al centro-sud, ma anche qualche temporale
Weekend di Ferragosto che proseguirà con una giornata di domenica al via con stabilità e sole da nord a sud. Nel corso del pomeriggio attesi acquazzoni e temporali su Alpi, Appennino e zone interne di Sardegna e Sicilia con fenomeni che occasionalmente potranno sconfinare alle vicine aree di pianura. Generale miglioramento serale, fatta eccezione per Liguria di Levante, Alpi e Prealpi centro-orientali, dove qualche fenomeno potrà rinnovarsi nel corso della notte. Caldo intenso con punte di +37/+38°C sulla Pianura Padana e zone interne di Sardegna e tra Umbria e Lazio.
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Laureato in Fisica dell’Atmosfera e Meteorologia presso l’Università degli studi di Roma Tor Vergata, attualmente sto perfezionando la mia preparazione attraverso il corso di laurea magistrale in Atmospheric Science and Technology. Lavoro presso il Centro Meteo Italiano S.r.l come meteorologo, occupandomi anche della sezione redazionale meteo e comunicati per emittenti radiofoniche.