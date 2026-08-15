Meteo – Weekend di Ferragosto con caldo ancora intenso, ma attenzione anche ai temporali

Situazione sinottica

Situazione sinottica caratterizzata dalla presenza defilata dell’Anticiclone delle Azzorre sul vicino Atlantico e di un promontorio di matrice subtropicale sul bacino del Mediterraneo centrale, separati da una lieve ansa ciclonica in quota situata tra Regno Unito e Penisola Iberica. Sull’Italia la pressione è livellata attorno ai 1015 hPa con caldo ancora intenso, ma non mancheranno disturbi a ciclo diurno.

Meteo Ferragosto: caldo in tutta Italia, ma non mancheranno dei temporali

Giornata di Ferragosto caratterizzata da una mattina stabile e soleggiata su tutta l’Italia, salvo qualche disturbo nel cuneese. Nel corso del pomeriggio acquazzoni e temporali ( consulta l’allerta meteo) prenderanno forma lungo l’Arco Alpino, zone interne di Sardegna e Sicilia, Salento e localmente sull’Appennino. Soleggiato lungo le coste ed in pianura. Diffuso miglioramento serale con fenomeni in progressivo riassorbimento. Stellato nottetempo. Caldo ancora intenso con punte massime di +37/+38°C tra Toscana, Umbria, Lazio e zone interne della Sardegna, +35/+36°C sulla Pianura Padana e restanti zone interne del centro-sud.

Domenica estiva con calo intenso al centro-sud, ma anche qualche temporale

Weekend di Ferragosto che proseguirà con una giornata di domenica al via con stabilità e sole da nord a sud. Nel corso del pomeriggio attesi acquazzoni e temporali su Alpi, Appennino e zone interne di Sardegna e Sicilia con fenomeni che occasionalmente potranno sconfinare alle vicine aree di pianura. Generale miglioramento serale, fatta eccezione per Liguria di Levante, Alpi e Prealpi centro-orientali, dove qualche fenomeno potrà rinnovarsi nel corso della notte. Caldo intenso con punte di +37/+38°C sulla Pianura Padana e zone interne di Sardegna e tra Umbria e Lazio.

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