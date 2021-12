METEO – WEEKEND di NATALE alle porte, sarà PERTURBATO con PIOGGIA, ma anche NEVE, ecco dove

L’intero weekend di Natale trascorrerà in compagnia delle correnti perturbate di natura atlantica (detta più tecnicamente “ polare marittima “), con la giornata di domani sabato 25 dicembre che vedrà condizioni di maltempo concentrarsi principalmente sulle regioni centrali, nonché Toscana, Umbria, Lazio , con sconfinamenti plausibili quantomeno sulle zone interne di Abruzzo e Marche (dove invece qualche rovescio potrebbe persino raggiungere le coste, specie sulla parte settentrionale). I fenomeni localmente potranno risultare intensi e occasionalmente accompagnati da temporali. Essi appariranno inoltre in estensione per domenica 26 stando a quanto prospettano i principali centri di calcolo e come vedremo nel prossimo paragrafo.

Maltempo in estensione al nordest, dove la neve cadrà a quote medie

Differentemente da quanto accadrà sui settori centrali, l’aria fredda in quota si farà sentire sulle regioni nordorientali, dove la neve potrebbe tornare a cadere a quote medie nella giornata di domenica 26 dicembre. Essa potrà attestarsi intorno ai 900/1.000 metri sulle Prealpi venete e anche più in basso in Trentino Alto Adige. Rovesci che interesseranno anche l’Emilia Romagna e che continueranno a imperversare sulle regioni centrali, dove la quota neve difficilmente scenderà al di sotto dei 1.600 metri, nonostante i fenomeni possano localmente risultare intensi e accompagnati anche in questo caso occasionalmente da temporali.