Meteo – Weekend di Ognissanti parte stabile, ma per domenica nuovo peggioramento con piogge e temporali. Ecco dove

Tempo in miglioramento in Italia, ma ancora qualche temporale

Buongiorno e buon venerdì cari lettori del Centro Meteo Italiano. La saccatura in transito nella giornata di ieri sul Mediterraneo centro-occidentale, che ha portato maltempo soprattutto al Centro-Nord, è in fase di isolamento a causa anche della rimonta di un promontorio anticiclonico sul Mediterraneo occidentale. Goccia fredda che si muove verso l’Italia meridionale portando ancora condizioni meteo instabili, con piogge e temporali in particolar modo tra Sicilia e Calabria. Tempo in miglioramento invece al Centro-Nord ma con ancora molta nuvolosità.

Primo weekend di novembre parte asciutto e poi peggiora

Come abbiamo appena visto, un promontorio anticiclonico è in espansione sul Mediterraneo, favorito dalla presenza di una profonda e vasta circolazione depressionaria in Atlantico con minimo al suolo fino a 960 hPa tra Islanda e Isole Britanniche. Nel corso del weekend il promontorio anticiclonico tenderà a rafforzarsi sul Mediterraneo, mentre la depressione atlantica si muoverà verso est pilotando una saccatura in movimento sull’Europa. Giornata di Ognissanti per lo più asciutta in Italia, anche se con ancora molti disturbi nuvolosi soprattutto al Nord e sui settori adriatici, con nuvolosità anche bassa e compatta, mentre maggiori schiarite si avranno sul resto del Paese. Giornata di domenica che vedrà invece la saccatura in movimento sull’Europa centro-occidentale portando un peggioramento con piogge e temporali sparsi al Nord, localmente anche intensi, specie tra Lombardia e Triveneto. Locali fenomeni in serata anche sul medio versante tirrenico. Temperature al di sopra delle medie del periodo, anche di 2-4 gradi.

Inizio settimana con piogge verso il Centro-Sud e lieve calo termico

Principali modelli che all’inizio della prima settimana di novembre confermano il transito di una piccola saccatura sul Mediterraneo centrale. Maltempo che, come appena visto, nella giornata di domenica colpirà soprattutto il Nord ma qualche fenomeno Lunedì raggiungerà anche il Centro-Sud. Avremo anche un lieve calo delle temperature che si attesteranno comunque su valori in linea con le medie del periodo. Ancora una rimonta dell’alta pressione a seguire?

Tendenza meteo: l’alta pressione non molla la presa neanche a novembre

Dopo il rapido passaggio di una saccatura ecco che gli ultimi aggiornamenti dei modelli mostrano ancora una rimonta dell’alta pressione tra Mediterraneo ed Europa nel corso della prima decade di novembre. Ancora una volta avremo giorni per lo più asciutti, ma con il ritorno di nebbie e nubi basse, e anche piuttosto miti con anomalie positive specie in quota.

