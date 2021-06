METEO WEEKEND – Fine settimana con MALTEMPO intenso al Centro-Sud, mentre torna il SOLE al Nord con TEMPERATURE oltre i 30°C. Ecco la TENDENZA

Tempo instabile sull’Italia con piogge e temporali

Salve e ben ritrovati cari lettori del Centro Meteo Italiano! Nel weekend appena passato le condizioni meteo sono peggiorate a causa di due cavi d’onda arrivati uno nella giornata di sabato e l’altro nella giornata di domenica, portando piogge e temporali. Anche nella giornata odierna l’ondulazione ciclonica continuerà a portare condizioni meteo instabili sulla nostra Penisola. Al mattino avremo nuvolosità variabile con piogge sparse sui rilievi e sulle regioni adriatiche, anche a carattere temporalesco. Piogge isolate anche sul resto delle regioni settentrionali e sulla Campania. Nel corso del pomeriggio nuvolosità in aumento con piogge e temporali sparsi su tutte le regioni. Più stabile su Calabria, Sicilia e Sardegna. Le zone costiere e sub-costiere tirreniche tenderanno a rimanere più asciutte. In serata le condizioni meteo tenderanno a migliorare su molte regioni, ma con piogge ancora su Puglia, Emilia e Piemonte, con possibili acquazzoni.

Nuovo minimo in quota in arrivo nella giornata di domani

Meteo oggi – Nella giornata di domani un nuovo minimo in quota proveniente dalla Francia è in arrivo sul Mar Tirreno e porterà un nuovo peggioramento delle condizioni meteo. Al mattino avremo piogge sui rilievi, sulla Liguria e su tutte le regioni del Centro e del Sud, con rovesci e temporali. Al pomeriggio ancora piogge intense sulle regioni centrali e meridionali ed in intensificazione al Nord-Ovest. Sulle Isole Maggiori avremo comunque delle piogge ma di minore intensità. Generale miglioramento in serata ma con piogge che continueranno a cadere tra Campania, Calabria, Basilicata e Sicilia.

Nuovo minimo in transito tra mercoledì e giovedì

Meteo – Nella giornata di mercoledì un nuovo minimo in quota ancora proveniente dalla Francia arriverà entro la sera appena ad est della Sardegna. Durante il suo moto in direzione sud-est porterà tempo instabile soprattutto sulle regioni tirreniche. Infatti tra la mattina e soprattutto il pomeriggio avremo piogge sui rilievi alpini e appenninici e su tutte le regioni tirreniche e le Isole. Risulterà invece più stabile il versante adriatico. Nella giornata di giovedì il minimo scorrerà verso sud, transitando sulla Sicilia ed allontanandosi poi verso sud-est. In tale giornata il maltempo interesserà soprattutto il Sud e le Isole, ma con piogge anche su Alpi e Appennini e sulla Liguria. Tempo stabile invece sulle regioni centro-settentrionali. Vediamo ora la tendenza meteo per i giorni del weekend.

CONTINUA A LEGGERE.