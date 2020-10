METEO – FOCUS sulle TEMPERATURE in picchiata per il WEEKEND

Il tempo instabile, spazzerà via le temperature miti

Dopo appena 48 ore di temperature miti e tempo stabile sullo stivale, ci avviciniamo ad una fase più instabile nelle ultime giornate della settimana. Nelle prossime ore l’aria fredda inizierà a dare i suoi frutti, dando adito ad un aumento diffuso delle velature. I cieli si potranno coprire a partire dalle regioni settentrionali con nuvolosità sempre più compatta nella giornata di Sabato. Al contempo le regioni del sud Italia potranno continuare a godere di un tiepido sole Autunnale con temperature tra i 21 ed i 25°C specie su Sicilia e Sardegna. Le regioni centrali resisteranno ancora con un trend termico piuttosto gradevole: le massime della giornata di domani saranno comprese tra i 19 e i 23°C. Al nord il margine sulle temperature massime sarà più ridotto con valori diffusi fra i 18 ed i 22°C; questi valori tuttavia, sono destinati a calare nelle ore successive a causa dell’arrivo di una possente saccatura d’aria fredda in transito tra Domenica e Lunedì. Entriamo più nel dettaglio dell’approfondimento meteo!

Saccatura fredda nel weekend, calo termico in arrivo

Questa Domenica sarà soggetta ad un forte calo termico ed a copiose precipitazioni su buona parte del centro-nord. I settori Alpini del nord-est Italico saranno bersagliati da forti nevicate (in particolar modo le Dolomiti Bellunesi e le Alpi Carniche): su queste zone non escludiamo la possibilità di fiocchi fin sui 1000 metri con accumuli ingenti. Nubifragi e piogge saranno possibili dalla Lombardia in estensione fino al Friuli Venezia Giulia a causa del transito del fronte freddo; saranno da attenzionare i corsi d’acqua e i bacini idrici di queste zone che potranno ricevere accumuli pluviometrici tra i 60 ed i 100 mm causando smottamenti e locali alluvioni. Dopodiché spazio alle temperature in picchiata, previste diffusamente ad una cifra su svariate località. Ecco quali saranno i valori attesi, in seguito a questo peggioramento meteo.

Picco del freddo tra Domenica e Lunedì, ecco le temperature attese

In quota avremo un grosso divario termico: nella notte di Sabato la temperatura alla quota isobarica di 850 hPa (1500 metri circa) è prevista raggiungere i 10°C circa; nelle 24 ore successive, ovvero nella notte di Domenica, la temperatura alla stessa latitudine raggiungerà valori intorno ai 2°C. L’area in questione è quella dell’arco Alpino che insieme a quella del settentrione risentirà per prima del tracollo termico: le minime della giornata raggiungeranno diffusamente i 5-10°C, per poi abbassarsi ulteriormente Lunedì quando potranno toccare valori compresi fra gli 8 e gli 0°C. Le regioni centrali e quelle meridionali risentiranno del calo nella medesima giornata quando le temperature si abbasseranno di 5-7°C mediamente. Scopriremo successivamente se questa fase di maltempo, potrà rappresentare la più significativa del mese corrente.