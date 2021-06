METEO WEEKEND – Goccia fredda in arrivo nel fine settimana sulle regione centro-meridionali, con PIOGGE e TEMPORALI, poi migliora nella giornata di domenica. Ecco la TENDENZA

Impulso instabile in arrivo sul Mar Tirreno

Buongiorno cari amici del Centro Meteo Italiano. Continua la fase instabile sulla Penisola Italiana con piogge e temporali su molte regione. L’Italia e il Mediterraneo centrale si trovano sottoposti ad un flusso di correnti nord-occidentali che trasportano vari minimi in quota che causeranno instabilità con piogge e temporali specie nelle ore pomeridiane. Nella mattinata odierna avremo nuvolosità variabile su tutto il Paese con locali precipitazioni sui rilievi. Nel corso del pomeriggio piogge in estensione su tutte le regioni, soprattutto su quelle tirreniche, con rovesci e temporali. Localmente potranno assumere anche carattere di nubifragio. Più asciutto sulle Isole Maggiori e al Nord-Est. Migliora in serata con residui piovaschi sull’arco alpino e sul litorale tirrenico di Calabria e Sicilia.

Altra goccia fredda in arrivo nella giornata di domani

Nella giornata di domani un’altra piccola goccia fredda è in arrivo sul Mar Tirreno e transiterà a ridosso della Sardegna, portando nuovamente condizioni meteo instabili. Al mattino avremo cieli poco nuvolosi e tempo asciutto su gran parte dell’Italia, con maggiori addensamenti su Calabria e Sicilia, dove sono attese delle piogge. Dalla tarda mattinata nuvolosità in generale aumento con piogge anche intense su Alpi, regioni tirreniche e Isole Maggiori. Migliora in serata con residui piovaschi su Trentino Alto Adige e coste tirreniche di Calabria e Sicilia.

Ancora instabile nella giornata di giovedì

Nella giornata di giovedì la goccia fredda si allontanerà verso sud-est portando cosi ad un generale miglioramento, ma in quota scorreranno correnti fresche dai quadranti settentrionali che accentueranno l’instabilità pomeridiana. Al mattino avremo tempo stabile e asciutto con prevalenza di cieli sereni o poco nuvolosi e maggiori addensamenti sul Triveneto. Nel corso delle ore pomeridiane avremo un’aumento della nuvolosità sui settori a ridosso dei rilievi di tutta la Penisola, con piogge associate, anche a carattere di rovescio e temporale. Più stabile sugli altri settori con cieli che rimarranno poco nuvolosi e tempo asciutto, anche se non si escludono delle deboli ed isolate precipitazioni. Generale miglioramento in serata con cessazione dei fenomeni. Vediamo ora la tendenza meteo per il weekend.

CONTINUA A LEGGERE