METEO – WEEKEND in compagnia del MALTEMPO, dei forti VENTI e della NEVE a causa delle correnti settentrionali, i dettagli

Bel tempo al centro, rovesci al sud e al nord

La giornata odierna ha visto le regioni centrali come terra di mezzo tra due sistemi perturbati differenti: uno al nord, grazie ai primi spiragli instabili provenienti da una saccatura di origine atlantica in discesa dai quadranti nordoccidentali e uno al sud, grazie a qualche refolo instabile della perturbazione che già ieri aveva interessato le regioni meridionali. Il centro ha infatti riscontrato quest’oggi un netto miglioramento delle condizioni meteo con schiarite e addirittura rasserenamenti.

Nuova ondata di maltempo domani

La giornata di domani venerdì 8 novembre sarà nuovamente caratterizzata dal ritorno del maltempo in Italia, grazie all’affondo di una saccatura di origine atlantica dai quadranti nordoccidentali, di cui abbiamo accennato in precedenza. L’instabilità colpirà in maniera intensa i settori tirrenici centro-settentrionali e soprattutto le regioni nord-orientali, in special modo in Friuli, dove gli accumuli previsti raggiungono e superano i 100 millimetri. Rovesci a tratti intensi anche in Sardegna (soprattutto aree occidentali) e in Lombardia.

Altro weekend compromesso dal maltempo

E’ alle porte un nuovo weekend compromesso dal maltempo soprattutto sulle regioni centro-meridionali. La perturbazione che interesserà infatti domani i settori centro-settentrionali del Paese si muoverà verso sud, con le piogge e i temporali che inevitabilmente colpiranno il centro-sud. Il peggioramento porterà con sé anche un calo delle temperature (e della quota neve) e forti raffiche di vento soprattutto al sud.