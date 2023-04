Meteo weekend – Insiste il maltempo in Italia, Aprile sotto l’assedio delle perturbazioni

Condizioni meteo in Italia

Salve cari lettori del Centro Meteo Italiano e buon avvio di settimana. Un vasto campo di alta pressione si estende dall’oceano Atlantico verso la penisola Iberica portando condizioni di tempo stabile e asciutto sui settori occidentali del continente europeo. Questo lambisce l’Italia portando stabilità diffusa, anche se i cieli in questo frangente risulteranno coperti al centro-nord, trovandosi la nostra penisola sul bordo più orientale dell’alta pressione. Di seguito vediamo le previsioni meteo nel dettaglio.

Previsioni meteo per oggi 12 Aprile

Meteo oggi – Queste le previsioni meteo per oggi 12 Aprile: Al Nord: Al mattino nuvolosità irregolare su tutti i settori ma con locali piogge solo in Liguria e Alpi orientali con neve oltre i 1300 metri. Al pomeriggio precipitazioni in arrivo al Nord-Ovest e lungo l’arco alpino con neve a quote alte, asciutto con cieli nuvolosi altrove. In serata e in nottata tempo in peggioramento con acquazzoni e temporali sparsi e neve a quote medie, più asciutto su Romagna e pianure di Veneto e Friuli. Al Centro: Al mattino tempo stabile con cieli velati, nubi basse tra Toscana e Umbria con possibile pioviggine. Al pomeriggio tempo asciutto su tutti i settori con cieli per lo più soleggiati. In serata si rinnovano condizioni di tempo stabile con cieli sereni o poco nuvolosi. Al Sud e sulle Isole: Al mattino tempo stabile con velature in transito, sole prevalente sulle Isole Maggiori. Al pomeriggio non sono previste variazioni di rilievo con cieli per lo più soleggiati. In serata si rinnovano condizioni di tempo stabile con cieli sereni o poco nuvolosi.

In arrivo un nuovo peggioramento

Tendenza meteo – Nuovo peggioramento già a partire dalla giornata di giovedì 13 aprile: in questo frangente una saccatura depressionaria si tufferà sul bacino Mediterraneo portando condizioni di maltempo dapprima sulle regioni del nord Italia. La neve secondo le ultime emissioni modellistiche dovrebbe tornare copiosamente sulle Alpi a quote di bassa montagna ma anche in Appennino nel corso della seconda parte della settimana. Atteso anche un calo delle temperature: specie i valori massimi risulteranno di 4/6°C al di sotto delle medie sulle zone di pianura; sull’Appennino le temperature risulteranno anche di 10°C al di sotto delle medie del periodo. Almeno fino alla giornata di domenica tale situazione dovrebbe risultare invariata con anomalie negative più marcate sul meridione peninsulare.

Meteo weekend: possente peggioramento per le regioni Tirreniche

Secondo i modelli matematici dalla giornata di Sabato le piogge risulteranno copiose sui settori Tirrenici, complice il transito di un nuovo minimo di bassa pressione: le precipitazioni al momento dovrebbero essere più intense sulle regioni del meridione. Su quanto atteso in questa fase torneremo più avanti.

