METEO WEEKEND: l’ avvicinamento di una saccatura di bassa pressione determinerà un peggioramento al centro-nord Italia

Possibile ritorno delle correnti instabili dall’ oceano Atlantico nel weekend sull’ Italia e piogge o temporali al nord e dalla serata di Domenica anche sulle regioni centrali. Temperature, in aumento in questi giorni con valori anche al di sopra della media di riferimento, in calo nel weekend ad iniziare dl nord e a seguire anche al centro-sud per l’ ingresso di venti di maestrale. Continuate a seguire tutti i prossimi aggiornamenti per rimanere sempre informati sull’evoluzione della situazione meteo sull’Italia nel weekend. […]