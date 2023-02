Meteo weekend – Maltempo invernale in Italia con piogge, temporali e possibili nevicate fino a bassa quota

Cede l’alta pressione, correnti umide in arrivo sull’Italia

Salve e ben ritrovati cari amici del Centro Meteo Italiano. Attuale situazione sinottica che vede l’anticiclone delle Azzorre in espansione verso il nord Atlantico, mentre una saccatura depressionaria con aria fredda è in discesa dalle Isole Britanniche ed entro la giornata di domani raggiungerà la Penisola Iberica. Alta pressione che cede invece sul Mediterraneo centrale. Tale configurazione barica permetterà l’arrivo di correnti umide da ovest verso l’Italia portando nuvolosità in transito al Centro-Nord accompagnato anche da qualche pioggia ma con neve a quote medio-alte a causa di temperature ben al di sopra della media.

nuvolosità sull’Italia e piogge in arrivo soprattutto al Nord

Il flusso di correnti umide andrà ad interessare la Penisola Italia già dalle prossime ore portando le prime piogge al Nord-Ovest già dalla serata odierna. Instabilità che interesserà l’Italia anche nella giornata di domani, come vediamo nelle seguenti previsioni meteo per il giorno 23 febbraio: Al Nord: Al mattino molte nuvole su tutte le regioni con deboli piogge tra Emilia, Lombardia e Trentino. Al pomeriggio locali fenomeni su Liguria e Lombardia con neve sulle Alpi oltre i 1600 metri. In serata tempo asciutto su tutte le regioni ma con cieli nuvolosi. Al Centro: Al mattino molte nuvole ma con tempo asciutto. Al pomeriggio maggiori schiarite sulle regioni centrali, addensamenti ancora sulla Toscana. In serata si rinnovano condizioni di tempo stabile ma con molta nuvolosità bassa. Al Sud e sulle Isole: Al mattino tempo stabile con cieli sereni o poco nuvolosi, locali addensamenti sui settori adriatici. Al pomeriggio non sono previste variazioni di rilievo con cieli per lo più soleggiati. In serata si rinnovano condizioni di tempo stabile con nuvolosità e schiarite, maggiori addensamenti sui settori adriatici.

Maltempo in arrivo nel weekend con piogge, temporali ed anche neve a quote basse

Stando agli ultimi aggiornamenti del modello europeo ECMWF nel corso dell’ultimo weekend avremo una circolazione depressionaria ancora presente tra Penisola Iberica e Mediterraneo occidentale, con un vortice depressionario in risalita sul Mediterraneo centrale, mentre aria molto fredda scenderà da nord-est raggiungendo il Nord Italia nella giornata di domenica. Nella giornata di sabato avremo cosi ancora nuvolosità in transito con piogge locali sulle regioni centro-settentrionali. Condizioni meteo che andrebbero a peggiorare nella giornata di domenica, con piogge diffuse e temporali soprattutto al Centro-Sud e con dei fenomeni anche al Nord. L’ingresso di aria fredda porterebbe anche un calo della quota neve, che sulle regioni settentrionali potrebbe raggiugere anche le zone pianeggianti e non sarebbero esclusi fiocchi fino a quote collinari anche sulle regioni centrali. Nevicate abbondanti si potranno avere sui rilievi appenninici. Evoluzione comunque ancora abbastanza incerta, come si può notare anche dall’uso del condizionale, con i dettagli che si andranno poi a definire nei prossimi giorni.

CONTINUA A LEGGERE​

Maltempo tra fine febbraio e inizio marzo con piogge e neve

Principali modelli che mostrano all’inizio della prossima settimana un robusto anticiclone tra Islanda e Scandinavia. Correnti fredde interesseranno così l’Europa da est verso ovest e non si esclude la formazione di nuovi vortici depressionari sul Mediterraneo. Condizioni meteo che tra fine febbraio e inizio marzo potrebbero dunque essere di stampo invernale in Italia con piogge, acquazzoni ma anche neve localmente abbondante specie sulle montagne.

Non dimenticate di iscrivervi al nostro canale Youtube!

Seguite, come sempre, tutti i prossimi aggiornamenti sull’evoluzione della situazione meteo sull’Italia nelle prossime ore e nei prossimi giorni sia sul nostro sito che sul nostro canale Youtube, dove vi invitiamo ad iscrivervi.