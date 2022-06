METEO WEEKEND – Nuova ondata di CALDO in arrivo in ITALIA, con TEMPERATURE in impennata

Situazione meteo in Italia, ecco cosa sta accadendo

Salve cari amici del Centro Meteo Italiano! Una vasta perturbazione si sta avvicinando da nord-ovest apportando condizioni di maltempo sulla nostra penisola; nelle prossime ore avremo acquazzoni e temporali al nord Italia e qualche fenomeno anche sulle regioni del centro-sud; questo grazie alle infiltrazioni fresche in quota, che caratterizzeranno queste due giornate di “break” dal caldo. Nel prossimo paragrafo vediamo le previsioni meteo nel dettaglio per la giornata odierna.

Previsioni per martedì 7 giugno

Meteo – Queste le previsioni meteo per oggi 8 giugno: AL NORD: Al mattino tempo stabile con cieli sereni o poco nuvolosi, maggiori addensamenti al Nord-Ovest. Al pomeriggio instabilità in aumento con acquazzoni e temporali su Alpi, Prealpi e Appennino e con sconfinamenti verso la Pianura Padana. In serata residuo maltempo al Nord-Est e Romagna, tempo in miglioramento altrove. AL CENTRO: Tempo stabile al mattino con cieli sereni o poco nuvolosi. Al pomeriggio instabilità in aumento con acquazzoni e temporali sui settori interni. In serata residui fenomeni sulle regioni adriatiche, variabilità asciutta altrove. AL SUD E SULLE ISOLE: Cieli sereni o poco nuvolosi al mattino su tutti i settori. Al pomeriggio instabilità in aumento con piogge, acquazzoni e temporali sui settori interni tra Molise, Puglia, Campania e Basilicata, sereno o poco nuvoloso altrove. In serata residui fenomeni sui settori adriatici, asciutto altrove con nuvolosità medio-alta in transito. Come anticipato per questa settimana un affondo perturbato garantirà tempo instabile sull’Italia con acquazzoni e temporali ma vediamo dove.

Maltempo in arrivo, ecco cosa accadrà

Tendenza meteo – L’imminente perturbazione del mese di giugno vedrà il ritorno delle piogge specie al nord Italia e sui rilievi del centro-sud: l’abbassamento dei geopotenziali ha innescato forti temporali nella giornata di ieri. Quest’oggi, mercoledì 8 giugno, avremo molte nubi in transito su gran parte della penisola (specie al centro-nord) con ancora temporali anche sulla dorsale Appenninica. Per giovedì poi un fronte freddo dovrebbe discendere dal nord Italia, interessando le regioniAdriatiche, con temporali anche intensi e possibili fenomeni vorticosi. Una nuova rimonta anticiclonica è prevista per il prossimo fine settimana, con una nuova ondata di calore. Estate dunque che prosegue a gonfie vele, con qualche piccola parentesi di maltempo sull’Italia

Fine settimana con tanto caldo, ecco dove

Meteo fine settimana – Un promontorio d’alta pressione si farà spazio nei prossimi giorni a partire dalla Penisola Iberica. Ultimi aggiornamenti dei modelli che confermano per il secondo weekend di giugno una rapida espansione dell’alta pressione anche verso il Mediterraneo centrale. Condizioni meteo che saranno dunque in netto miglioramento in Italia con tanto sole e solamente qualche temporale pomeridiano. Anche le temperature torneranno ad aumentare portandosi al di sopra delle medie del periodo. Trattandosi di una tendenza vi invitiamo a seguire i nostri prossimi editoriali meteo.

